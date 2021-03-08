В понедельник, 8 марта, «Интер» на своем поле примет «Аталанту» в рамках 26-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Милане, начнется в 22:45 по московскому времени. «Интер» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Миланцы начали февраль домашним поражения от «Ювентуса» (1:2) в первом полуфинале Кубка Италии, а затем в Серии А победили на выезде «Фиорентину» (2:0).

В ответном матче с «бьянконери» «Интер» на выезде сыграл вничью 0:0 и вылетел из Кубка. В Серии А после этого миланцы обыграли «Лацио» со счетом 3:1.

В последних матчах «нерадзурри» со счетом 3:0 сначала победил «Милан» на выезде, затем обыграл «Дженоа» (3:0) на дома, после чего — «Парму» (2:1) в гостях.

Все прогнозы на Серию А

После 25 туров «Интер» с 59 очками возглавляет таблицу. Отрыв от соседей по городу и главного конкурента в борьбе за скудетто составляет три балла.

«Аталанта»

«Аталанта» проводит довольно успешный сезон. Сейчас команда занимает пятое место, имея в своем активе 49 очков.

Команда из Бергамо атакует как всегда результативно, забив в 25 матчах 59 раз. При этом ее оборона действует не столь успешно — 32 пропущенных мяча.

В позапрошлом туре бергамаски добыли выездную победу над «Сампдорией» (2:0). В минувшем поединке первенства им удалось разгромил «Кротоне» (5:1) дома.

Отставание от топ-4 (она же — зоны Лиги чемпионов) составляет один балл, а от третьего места — три, поэтому в случае победы клуб как минимум будет четвертым.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.