«Интер»
Миланцы начали февраль домашним поражения от «Ювентуса» (1:2) в первом полуфинале Кубка Италии, а затем в Серии А победили на выезде «Фиорентину» (2:0).
В ответном матче с «бьянконери» «Интер» на выезде сыграл вничью 0:0 и вылетел из Кубка. В Серии А после этого миланцы обыграли «Лацио» со счетом 3:1.
В последних матчах «нерадзурри» со счетом 3:0 сначала победил «Милан» на выезде, затем обыграл «Дженоа» (3:0) на дома, после чего — «Парму» (2:1) в гостях.
После 25 туров «Интер» с 59 очками возглавляет таблицу. Отрыв от соседей по городу и главного конкурента в борьбе за скудетто составляет три балла.
«Аталанта»
«Аталанта» проводит довольно успешный сезон. Сейчас команда занимает пятое место, имея в своем активе 49 очков.
Команда из Бергамо атакует как всегда результативно, забив в 25 матчах 59 раз. При этом ее оборона действует не столь успешно — 32 пропущенных мяча.
В позапрошлом туре бергамаски добыли выездную победу над «Сампдорией» (2:0). В минувшем поединке первенства им удалось разгромил «Кротоне» (5:1) дома.
Отставание от топ-4 (она же — зоны Лиги чемпионов) составляет один балл, а от третьего места — три, поэтому в случае победы клуб как минимум будет четвертым.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.