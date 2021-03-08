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    Все новости спорта

    Отпустит ли «Аталанта» «Интер» в отрыв от «Милана»?

    «Интер» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 8 марта 2021 года

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    «Интер» лидирует с отрывом в два очка
    В понедельник, 8 марта, «Интер» на своем поле примет «Аталанту» в рамках 26-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Милане, начнется в 22:45 по московскому времени. «Интер» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Марта 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Интер»

    Миланцы начали февраль домашним поражения от «Ювентуса» (1:2) в первом полуфинале Кубка Италии, а затем в Серии А победили на выезде «Фиорентину» (2:0).

    В ответном матче с «бьянконери» «Интер» на выезде сыграл вничью 0:0 и вылетел из Кубка. В Серии А после этого миланцы обыграли «Лацио» со счетом 3:1.

    В последних матчах «нерадзурри» со счетом 3:0 сначала победил «Милан» на выезде, затем обыграл «Дженоа» (3:0) на дома, после чего — «Парму» (2:1) в гостях.

    Все прогнозы на Серию А

    После 25 туров «Интер» с 59 очками возглавляет таблицу. Отрыв от соседей по городу и главного конкурента в борьбе за скудетто составляет три балла.

    «Аталанта»

    «Аталанта» проводит довольно успешный сезон. Сейчас команда занимает пятое место, имея в своем активе 49 очков.

    Команда из Бергамо атакует как всегда результативно, забив в 25 матчах 59 раз. При этом ее оборона действует не столь успешно — 32 пропущенных мяча.

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  • 22/02/2021

    • В позапрошлом туре бергамаски добыли выездную победу над «Сампдорией» (2:0). В минувшем поединке первенства им удалось разгромил «Кротоне» (5:1) дома.

    Отставание от топ-4 (она же — зоны Лиги чемпионов) составляет один балл, а от третьего места — три, поэтому в случае победы клуб как минимум будет четвертым.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.

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