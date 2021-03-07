«Спартак» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 марта, начало — в 19:00 мск. «Спартак» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» в нынешнем сезоне вновь провозгласил цель побороться за чемпионский титул. Вот только команда Доменико Тедеско стабильностью не блещет.

В минувшем туре спартаковцы вновь разочаровали, причем как игрой, так и результатом. Дома москвичи проиграли «Рубину» со счетом 0:2.

Атакует «Спартак» не столь грозно, соорудив лишь 33 мяча в 20 матчах. При этом оборона команды монолитностью не отличается — 23 пропущенных мяча.

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Отставание от 1 места измеряется семью пунктами. Вот только мало верится, что «Спартак» навяжет реальную конкуренцию «Зениту».

«Краснодар»

Для «Краснодара» нынешний сезон проходит не так как ожидалось. Вместо борьбы за самые высокие места, «быки» осели на экваторе турнирной таблицы РПЛ.

8 текущее место с 31 баллом в активе — явно не тот промежуточный результат, которого ждали от Мурада Мусаева. Вылет из Лиги Европы лишь довершил неприятную картину.

Вот и предыдущий тур для краснодарцев вышел блеклым. Лишь ничья с «Уралом» (2:2) в родных стенах тянет на явную потерю очков. Причем кубанцы еще и отыгрались только в концовке.

Со «Спартаком» у кубанцев сложные взаимоотношения. В пяти последних очных противостояниях «Краснодар» добился трех побед при одном поражении.

«Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 2.50, на ничью за 3.30, а на «Краснодар» — за 2.95

Хозяев явно лихорадит, к тому же «красно-белые» слабо играют против «Краснодара».

«Краснодар» максимально мотивирован на этот поединок, и явно будет искать счастье у ворот спартаковцев.

Матчи этих соперников традиционно проходят в интересной борьбе, так что стоит ожидать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.80