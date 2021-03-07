В воскресенье, 7 марта, в 29-м туре турецкой Суперлиги «Галатасарай» в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком» примет «Сивасспор». Начало игры — в 19:00 по мск. «Галатасарай» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

«Галатасарай» с «Бешикташем» делят первое место в турецком первенства, имея в своем активе по 57 набранных очков, но конкурент имеет еще игру в запасе.

К данному поединку стамбульский коллектив подходит после неожиданного выездного фиаско от аутсайдера «Анкарагюджю» (1:2), которым он прервал свою 8-матчевую победную серию в чемпионате страны.

В этот удачный для себя период «львы» смогли одержать пять «сухих» побед, а в остальных трех встречах они пропускали не более одного мяча за игру. Забить удалось в этом отрезке 18 голов.

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На «Тюрк Телеком» в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги «Галатасарай» девять раз победил при трех мировых результатах и одном фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 31:7.

«Сивасспор»

«Сивасспор» с 33 набранными баллами находится в середине турнирной таблице турецкой Суперлиги, оторвавшись на семь пунктов от зоны вылета.

В рамках чемпионата страны «храбрые» не знают гречи поражений в минувших пяти встречах, победив за это время в двух поединках и трижды расписав мировые со своими соперниками.

Так, два ничейных исхода пришлись на последние туры первенства, где «красно-белые» поочередно поделили очки «Ризеспором» (0:0) на выезде и с «Хатаяспром» (1:1) в родных стенах.

На чужих полях «Сивасспор» в текущем розыгрыше Суперлиги набрал 18 очков из 33, выиграв четыре раза при шести ничейных результатах и трех поражениях, разница мячей — 17:17.

Игра первого круга принесла гостевую победу «Галатасараю» со счетом 2:1, в прошлом сезоне «львы» дома победили 3:2, а в гостях была ничья 2:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.67.

На викторию «Сивасспора» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.92.

Ведущий борьбу за золото «Галатасарай» на своей арене обязан брать три балла в игре с середняком лиги. Наш прогноз и ставка на эту встречу — П1.