В Красноярске на Центральном стадионе «Енисей» сыграет с воронежским «Факелом» в 28-м туре первенства ФНЛ. Игра состоится 6 марта, начало — в 13:00 по мск. «Енисей» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

«Енисей» провалил свой первый матч после зимнего перерыва, разгромно уступив на своей арене астраханскому «Волгарю» со счетом 1:4, проигрывая по ходу встречи 0:4.

В турнирной таблице первенства первой российской лиги клуб из Красноярска идет на 11 месте, имея в своем активе 37 очков после 27 проведенных игр, значительно оторвавшись от зоны вылета.

Отметим, что перед уходом на зимний перерыв «красно-синие» в последних четырех поединках чередовали домашние виктории с выездными фиаско. Одолели «Текстильщик» и «Нефтехимик» (по 1:0), уступили 0:3 «Алании» и 0:4 «Крыльям Советов».

Все прогнозы на футбол

В межсезонье «Енисей» провел семь спаррингов, в которых раз проиграл, в четырех поединках победил и дважды играл вничью. Одна из мировых состоялась накануне с минским «Динамо» — 0:0.

«Факел»

«Факел», который зимой провел качественное усиление, свой первый официальный матч нового года выиграл, одолев на выезде команду из группы лидеров — «Оренбург» со счетом 2:1.

Благодаря этой виктории клуб из Воронежа покинул зону вылета. Сейчас он с 31 набранным баллом идет на 15 месте в турнирной таблице ФНЛ, оторвавшись на два балла от опасной строки.

Стоит отметить сравнительную надежность команды в обороне, как для претендента на вылет. В 27 сыгранных играх она пропустила 27 голов, забить смогла столько же.

К слову, сейчас у «Факела» 14-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. Непосредственно в первенстве в этот период он трижды победил и три раза сыграл вничью.

В первом круге «Факел» дома обыграл «Енисей» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Факела» предлагают — 2.35.

На викторию «Енисея» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.00.

Прогнозируем, что усиливший свой состав «Факел» добудет три очка в Красноярске в игре с неубедительными хозяевами.