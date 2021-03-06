ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешФернандешу нужен отдых. И у «МЮ» есть шанс его предоставить Футболисты «Барселоны»«Колосс Каталонии». Пике не пожалел себя и вывел «Барселону» в финал Кубка Испании «Вашингтон» впервые в сезоне выиграл четыре матча подрядНХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Бостона», «Вегас» разгромил «Миннесоту», «Торонто» забросил шесть шайб «Эдмонтону»
  • 22:52
    • «Тоттенхэм» и «Эвертон» добились минимальных выездных побед
  • 22:25
    • ЦСКА разгромно проиграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
  • 22:08
    • «Зенит» дома проиграл «Реалу» в Евролиге
  • 21:53
    • СКА обыграл минское «Динамо» во втором матче серии
  • 21:11
    • Стал известен состав сборной России на эстафету в Нове-Место
  • 19:47
    • «Барыс» сравнял счет в серии с «Металлургом»
  • 19:33
    • Пике выбыл из строя на три недели
    Все новости спорта

    Воронежцы еще более оторвутся от зоны вылета?

    «Енисей» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, чемпионат России, 6 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Енисей Прогнозы на Факел Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Факел»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Факел»
    В Красноярске на Центральном стадионе «Енисей» сыграет с воронежским «Факелом» в 28-м туре первенства ФНЛ. Игра состоится 6 марта, начало — в 13:00 по мск. «Енисей» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Енисей»

    «Енисей» провалил свой первый матч после зимнего перерыва, разгромно уступив на своей арене астраханскому «Волгарю» со счетом 1:4, проигрывая по ходу встречи 0:4.

    В турнирной таблице первенства первой российской лиги клуб из Красноярска идет на 11 месте, имея в своем активе 37 очков после 27 проведенных игр, значительно оторвавшись от зоны вылета.

    Отметим, что перед уходом на зимний перерыв «красно-синие» в последних четырех поединках чередовали домашние виктории с выездными фиаско. Одолели «Текстильщик» и «Нефтехимик» (по 1:0), уступили 0:3 «Алании» и 0:4 «Крыльям Советов».

    Все прогнозы на футбол

    В межсезонье «Енисей» провел семь спаррингов, в которых раз проиграл, в четырех поединках победил и дважды играл вничью. Одна из мировых состоялась накануне с минским «Динамо» — 0:0.

    «Факел»

    «Факел», который зимой провел качественное усиление, свой первый официальный матч нового года выиграл, одолев на выезде команду из группы лидеров — «Оренбург» со счетом 2:1.

    Благодаря этой виктории клуб из Воронежа покинул зону вылета. Сейчас он с 31 набранным баллом идет на 15 месте в турнирной таблице ФНЛ, оторвавшись на два балла от опасной строки.

  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
  • Удержит ли «Реал» защитника, переберется ли норвежский бомбардир в «Челси», сменит ли ветеран «Ман Сити» клуб и другие трансферные новости последних дней
  • 01/03/2021

    • Стоит отметить сравнительную надежность команды в обороне, как для претендента на вылет. В 27 сыгранных играх она пропустила 27 голов, забить смогла столько же.

    К слову, сейчас у «Факела» 14-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. Непосредственно в первенстве в этот период он трижды победил и три раза сыграл вничью.

    В первом круге «Факел» дома обыграл «Енисей» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Факела» предлагают — 2.35.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Енисея» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.00.

    Прогнозируем, что усиливший свой состав «Факел» добудет три очка в Красноярске в игре с неубедительными хозяевами.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Чикаго — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мемфис — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Флора — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.82
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Шальке — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Эспаньол — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Елизавета Туктамышева
  • Туктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко
    • 18:35 01/03/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021     Фрагмент матча
  • Вечер курьезных голов. «Зенит» сделал неприятный подарок Семаку
    • 21:06 27/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Енисей» — «Факел» 06.03.2021 в 13:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.35.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры