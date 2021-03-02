Во вторник, 2 марта, «Лацио» на своем поле примет «Торино» в рамках 25-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Риме на стадионе «Олимпико», начнется в 20:30 по московскому времени. «Лацио» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 43 очка.

Римляне одержали 13 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели семь поражений в национальном первенстве.

Команда Симоне Индзаги в трех последних матчах уступила «Интеру» (1:3) и «Болонье» (0:2), а также обыграла «Сампдорию» (1:0).

В конце февраля «орлята» также потерпели поражение от мюнхенской «Баварии» (1:4) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

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После травм у «Лацио» восстанавливаются Луис Фелипе и Стефан Раду.

«Торино»

«Торино» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 набранными очками.

На счету «быков» три победы, 11 ничьих и девять поражений в 23 сыгранных турах.

Подопечные Давиде Николы не проигрывают с 9 января, вот только обыграть за этот период они сумели только «Кальяри» (1:0).

Ранее матч 24-го тура с участием «Торино» был перенесен, так как коронавирусом заболели Даниэле Баселли, Андреа Белотти, Бремер, Алессандро Буонджорно, Кароль Линетты, Никола Мурру и Вильфрид Синго.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лацио» — 1.47, победа «Торино» — 8.10, ничья — 4.30.

Игровой календарь римлян в последнее время хорошенько загружен, тогда как туринцы не выходили на поле с 19 февраля.

Однако причина, по которой сложилась эта ситуация, заключается в коронавирусе, который поразил многих игроков «быков».

В таких условиях, как нам кажется, и без того не самому сильному «Торино» будет крайне тяжело рассчитывать на набранные очки в Риме. Наш прогноз и ставка — «победа "Лацио" с форой -1» за 1.78.

Также предложим ставку «тотал голов больше 2,5» за 1.85. В первую очередь голов ждем от хозяев, которые должны воспользоваться несыгранностью соперника.