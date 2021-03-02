2 марта в рамках 28-го тура французской Лиги 2 «Амьен» на своем поле сыграет с «Осером». Поединок начнется в 22:00 по мск. «Амьен» — «Осер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амьен»

Сейчас «Амьен» с 33 набранным очками разместился на 12 позиции в турнирной таблице Лиги 2, оторвавшись на девять баллов от опасной зоны.

К данному поединку «единороги» подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией во всех турнирах. Так, в минувшем туре они потерпели выездное крупное фиаско от «Тулузы» (0:3), а перед этим на своей арене минимально проиграли «Сошо» (0:1).

Непосредственно в чемпионате в этот период они дважды сыграли вничью и три раза проиграли, не забив за этом отрезке ни одного гола. Отметим, что из восьми предыдущих матчей они победили всего в одном — дома с аутсайдером «Шатору» (1:0).

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19 из 33 баллов «Амьен» набрал на своей территории. Коллектив победил в четырех случаях, трижды уступал и шесть раз делил очки с оппонентами. Разница мячей в этих играх — 7:6.

«Осер»

Перед стартом данного тура «Осер» с 44 набранными пунктами идет на последней строке зоны плей-офф (пятое место), но шестой ФК «Париж» уступает ему только по дополнительным показателям.

Несколько дней тому назад бургундцы на своей арене уступили минимально середняку «Родезу» (0:1), а туром ранее с таким же счетом в гостях переиграли аутсайдера «Шабли».

Перед этим чемпион Франции 1996 года заработал пять баллов в трех играх. В этот период он поделил очки с «Аяччо» (0:0) на выезде и «Генгамом» (1:1) на своей территории, а также обыграл дома «Тулузу» — 3:1.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Лиги 2 «Осер» заработал только 17 очков из 44. Коллектив выиграл четыре раза, столько же встреч проиграл и пять раз играл вничью, разница мячей — 16:17.

В первом круге «Осер» дома взял верх над «Амьеном» со счетом 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Осера» — 2.55, победа «Амьена» — 2.95, ничья — 3.20.

Результативность этих команд в последнее время желает лучшего. Поэтому от данной игры не стоит ожидать верхового исхода. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,0.