«Уикомб» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 33 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 15:00 мск. «Уикомб» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уикомб»

«Уикомб» в нынешнем сезоне борется за выживание в Чемпионшип. Сейчас команда занимает последнее 24 место, имея в своем активе 23 очка.

Команда атакует крайне слабо — лишь 23 гола в 31 матче. При этом оборона «Уикомба» порой напоминает проходной двор — 51 пропущенный мяч.

В предыдущем своем матче команда проявила характер. Аутсайдер лиги минимально одолел претендента на стыки «Рединг». Мало того, «Уикомб» доигрывал тот матч в меньшинстве.

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Поединки против «Норвича» для команды — настоящая мука. Все четыре свидания с «канарейками» завершились для «Уикомба» поражениями.

«Норвич»

«Норвич» в минувшем туре Чемпионшип добыл победу. На выезде лидер одолел «Бирмингем» (1:3).

Сейчас команда занимает 1 место в турнирной таблице с 67 очками в активе. Правда, атака у «Норвича» — явно не сильнейшее звено, ведь в 32 матчах забито всего 45 мячей.

А вот пропускает «Норвич» не так много. 25 мячей в 32 матчах — вроде бы, не провал, но с такими показателями сохранить лидерство будет трудно.

Сейчас гандикап от 3 места измеряется 7 очками. В общем, нужно не снижать темпов, а Теему Пукки — продолжать забивать. Сейчас в активе у финна 17 точных выстрелов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Норвич» за 1.46, на ничью за 4.61, а на «Уикомб» — за 7.21

«Уикомб» в двух последних матчах не пропускал, но с лидером хозяева наверняка намучаются.

«Норвич» будет максимально настроен укрепить лидерство, для чего будет активно атаковать.

Несмотря на последний успех, на сей раз аутсайдер не сумеет разжиться очками. Наши прогноз и ставка — Фора «Норвича» -1 с коэффициентом 1.77