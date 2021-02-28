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    Каким получится дебют Сампаоли у руля «Марселя»?

    «Марсель» — «Лион». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Лион»
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    Хорхе Сампаоли
    В воскресенье, 28 февраля, «Марсель» на своем поле примет «Лион» в рамках 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 23:00 по московскому времени. «Марсель» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Февраля 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 23:00 Лион Лион
  • Лион
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Марсель»

    Февраль провансальцы начали с гостевой ничьей с «Лансом» (2:2), прервавшей серию из четырех поражений, но затем на своем поле уступили ПСЖ (0:2).

    Выездная победа над «Осером» (2:0) в Кубке Франции стала первой за 8 матчей, но в Лиге 1 «Марсель» в гостях разошелся миром с «Бордо» — 0:0.

    В последних матчах «Олимпик» на своем поле одолел «Ниццу» (3:2), а потом в гостях сыграл вничью с «Нантом» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Отметим, что перед матчем с «Лионом» команду возглавил Хорхе Сампаоли, а клуб сменил руководство.

    После 25 туров «Марсель» с 38 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 33-29, Флориан Товен забил 7 голов.

    «Лион»

    «Лион» закончил январь домашней победой над «Бордо» (2:1), а февраль начал выездным успехом в матче с «Дижоном» (1:0).

    Затем подопечные Руди Гарсии на своем поле сначала крупно обыграли «Страсбург» (3:0) в Лиге 1, а потом разгромили «Аяччо» (5:1) в рамках Кубка Франции.

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    • В последних матчах «Лион» дома уступил «Монпелье» (1:2) и на выезде победили «Брест» (3:2).

    После 26 туров Лиги 1 «Лион» с 55 очками на 3-м месте. Разница мячей 54-24, Мемфис Депай забил 14 голов.

    Прогноз и ставки

    На победу «Марселя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.20, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Лиона» — 1.62.

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    В первом круге команды сыграли вничью 1:1. В прошлом сезоне «Марсель» дома победил «Лион» (2:1) в первом круге, а в 1/4 финала Кубка «Лион» дома победил 1:0.

    В пяти последних матчах на «Велодроме» у команд по две победы и одна ничья. Прогнозируем что «Лион» не проиграет.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.66 и «Обе забьют» за 1.70.

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