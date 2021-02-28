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    «Гранада» — «Эльче». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Испании, 28 февраля 2021 года

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    «Гранада»
    В воскресенье, 28 февраля, «Гранада» на своем стадионе «Нуэво Лос Кармене» примет «Эльче» в 25-м туре испанской Примеры. Начало игры — в 20:30 по мск. «Гранада» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Февраля 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 20:30 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.08
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  • 3.17
  • 2
  • 4.05
  • Ставка!
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    «Гранада»

    К данному поединку «Гранда» подходит в приподнятом настроении. Накануне она пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, одолев на стадии 1/16 финала «Наполи», выиграв дома 2:0, после чего уступила 1:2 на выезде.

    А вот во внутреннем первенстве дела «насридов» идут не лучшим образом. На данный момент у них 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они поровну поделили ничейные исходы с фиаско.

    Так, в прошлом туре андалусцы были повержены на выезде аутсайдером «Уэской» со счетом 2:3, а матчем ранее они уступили в родных стенах мадридскому «Атлетико» — 1:2.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В турнирной таблице Примеры «Гранада» с 30 набранными очками идет на десятом месте, отставая от шестой еврокубковой строки на семь пунктов. Дома она заработала 21 балл, победив шесть раз при трех ничьих и поражениях, разница мячей — 17:15.

    «Эльче»

    «Эльче» в этом сезоне предстоит вести борьбу за сохранение прописки в элите испанского футбола. Сейчас он делит 17 место с «Вальядолидом» и «Эйбаром», набрав 21 очко.

    Несколько дней тому назад «бело-зеленые» в перенесенном туре чемпионата в гостях были разгромлены «Барселоной» со счетом 0:3, что стало их шестым проигрышем за девять последних матчей в Примере.

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    • Стоит отметить, что левантийцы победили лишь раз за 18 предыдущих встреч чемпионата страны. Последняя их виктория состоялась 20 февраля в родных стенах с соседом по турнирке «Эйбаром» (1:0).

    На чужих полях «Эльче» в текущем чемпионате заработал 9 пунктов из 21 общих, выиграв два раза при трех мировых исходах и шести фиаско, разница мячей — 9:17.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.17.

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    На викторию «Эльче» дают — 4.14, ничья оценена — в 3.20.

    Вполне возможно, что после трудного еврокубкового поединка «Гранада» потеряет очки в игре с аутсайдером. Наш прогноз и ставка на эту встречу — Х2.

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