В воскресенье, 28 февраля, «Гранада» на своем стадионе «Нуэво Лос Кармене» примет «Эльче» в 25-м туре испанской Примеры. Начало игры — в 20:30 по мск. «Гранада» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

К данному поединку «Гранда» подходит в приподнятом настроении. Накануне она пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, одолев на стадии 1/16 финала «Наполи», выиграв дома 2:0, после чего уступила 1:2 на выезде.

А вот во внутреннем первенстве дела «насридов» идут не лучшим образом. На данный момент у них 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они поровну поделили ничейные исходы с фиаско.

Так, в прошлом туре андалусцы были повержены на выезде аутсайдером «Уэской» со счетом 2:3, а матчем ранее они уступили в родных стенах мадридскому «Атлетико» — 1:2.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В турнирной таблице Примеры «Гранада» с 30 набранными очками идет на десятом месте, отставая от шестой еврокубковой строки на семь пунктов. Дома она заработала 21 балл, победив шесть раз при трех ничьих и поражениях, разница мячей — 17:15.

«Эльче»

«Эльче» в этом сезоне предстоит вести борьбу за сохранение прописки в элите испанского футбола. Сейчас он делит 17 место с «Вальядолидом» и «Эйбаром», набрав 21 очко.

Несколько дней тому назад «бело-зеленые» в перенесенном туре чемпионата в гостях были разгромлены «Барселоной» со счетом 0:3, что стало их шестым проигрышем за девять последних матчей в Примере.

Стоит отметить, что левантийцы победили лишь раз за 18 предыдущих встреч чемпионата страны. Последняя их виктория состоялась 20 февраля в родных стенах с соседом по турнирке «Эйбаром» (1:0).

На чужих полях «Эльче» в текущем чемпионате заработал 9 пунктов из 21 общих, выиграв два раза при трех мировых исходах и шести фиаско, разница мячей — 9:17.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.17.

На викторию «Эльче» дают — 4.14, ничья оценена — в 3.20.

Вполне возможно, что после трудного еврокубкового поединка «Гранада» потеряет очки в игре с аутсайдером. Наш прогноз и ставка на эту встречу — Х2.