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    Покажут ли «Челси» и «МЮ» результативную игру?

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 1.91) на чемпионат Англии по футболу 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
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    Томас Тухель
    «Челси» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Февраля 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 19:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
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    «Челси»

    «Чесли» после назначения Томаса Тухеля до сих пор не проиграл ни одного матча. Решение Романа Абрамовича, как показывает время, оказалось на сто процентов верным — команда ожила.

    В АПЛ «Чесли» находится на пятом месте, на расстоянии двух очков от топ-4. И почему-то нет сомнений, что лондонский клуб завершит сезон в четверке лучших.

    В восьми матчах под руководством Тухеля «Челси» одержал шесть побед и пропустил лишь один мяч. Немецкий специалист буквально поднял команду с колен.

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    • В прошлом туре «Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1), но уже через несколько дней «синие» одержали победу над «Атлетико» в Лиге чемпионов. «Атлетико» ни разу не пробил в створ ворот «Челси» — этой информации достаточно, чтобы понимать, как сложно было банде Диего Симеоне против команды Тухеля.

    «Манчестер Юнайтед»

    Тем временем «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в таблице АПЛ. Но про чемпионский титул можно забыть до следующего сезона. Отставание от «Манчестер Сити» составляет уже десять очков. «Красным дьяволам» теперь нужно просто сконцентрироваться на сохранении текущего положения. На большее рассчитывать не приходится.

    В шести предыдущих турах «МЮ» одержал только две победы, которые вообще не вызывают никаких эмоций на фоне домашнего поражения от «Шеффилд Юнайтед» и ничьей с «Вест Бромвичем». Команде Оле-Гуннара Сульшера очень не хватает стабильности.

    Например, после яркой победы над «Саутгемпоном» со счетом 9:0 была ничья с «Эвертоном» (3:3), а потом вышеупомянутый матч с «Вест Бромвичем».

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    Из позитивного можно выделить выход «Манчестер Юнайтед» в следующий раунд Лиги Европы. Команда Сульшера легко прошла «Реал Сосьедад».

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 3.52.

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    От этого матча точно не стоит ожидать результативного футбола. «Челси» при Тухеле лишь один раз провел «верховой», во всех остальных случаях был «низ».

    Вряд ли «Челси» станет играть в открытый футбол против такого соперника.

    Поэтому самый надежный вариант — ставка на тотал матча меньше 2,5 за 1.91.

    Также можно рассмотрнеть ставку на ничью + тотал матча меньше 2,5 за 4.05. 0:0 или 1:1 — два самых реальных исхода в этом противостоянии.

    Матч первого круга между этими командами завершился со счетом 0:0.

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