В субботу, 27 февраля, в рамках 20-го тура РПЛ «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 19:00 по мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Во время зимнего перерыва у «Локомотива» сменилось руководство, а решение по сотрудничеству с Марко Николичем будет принято по итогам сезона.

Клуб покинули защитник Слободан Райкович и полузащитник Жасур Жалолиддинов, а в качестве усиления был подписан защитник Пабло Насименто из «Бордо».

На сборах «Локомотив» провел восемь контрольных матчей, в которых потерпел только одно поражение. При этом в четырех встречах «железнодорожники» забивали по четыре мяча, в том числе в игре против «Краснодара».

Сезон «железнодорожники» начали уверенной победой в 1/8 финала Кубка России над обескровленным «Тамбовом» (3:0).

«Локомотив» после первой части сезона с 28 очками занимает 8-е место, разница мячей 21-25, 4 гола забил Антон Миранчук, по 3 Крыховяк и Игнатьев.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Не сыграет с ЦСКА травмированный Смолов, под вопросом участие Зе Луиша и Баринова.

ЦСКА

На зимний перерыв «армейцы» ушли на второй строке в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 37 очков после 19 встреч, отставая от первого «Зенита» на четыре пункта.

Во время перерыва ЦСКА подписал хавбека «Стабека» Эмиля Бохинена и арендовал форварда Саломона Рондона В аренды ушли Бистрович и Гайч, продан Нисимура.

В межсезонье коллектив Гончаренко не уступал, победив в пяти встречах при одной ничьей. Правда, соперники были из низших дивизионов Испании.

В 1/8 финала Кубка России ЦСКА на своем поле со счетом 2:0 обыграл «СКА-Хабаровск», игравший почти полматча в меньшинстве.

Календарь и таблица РПЛ

В матче с «Локомотивом» не сыграет голкипер Игорь Акинфеев, который с симптомами ОРВИ изолирован от команды. Армейцы вернули вратаря Илью Помазуна из аренды.

Прогноз и ставки

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью в основное время — 3.35, а на победу ЦСКА — 2.60.

В первом круге «Локо» победил в гостях со счетом 1:0. В прошлом сезоне ЦСКА победил дома 1:0 и проиграл в гостях 1:2. На «РЖД Арене» армейцы в последних 5 матчах дважды проиграли и трижды сыграли вничью.

В лице Акинфеева ЦСКА понес серьезную потерю, прогнозируем что «Локомотив» не проиграет.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.74 и «Обе забьют — нет» за 1.91.