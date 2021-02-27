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    Выстоит ли ЦСКА без Акинфеева на «РЖД Арене»?

    «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, чемпионат России, 27 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — ЦСКА
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    Игорь Акинфеев
    В субботу, 27 февраля, в рамках 20-го тура РПЛ «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 19:00 по мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Февраля 2021 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    Во время зимнего перерыва у «Локомотива» сменилось руководство, а решение по сотрудничеству с Марко Николичем будет принято по итогам сезона.

    Клуб покинули защитник Слободан Райкович и полузащитник Жасур Жалолиддинов, а в качестве усиления был подписан защитник Пабло Насименто из «Бордо».

    На сборах «Локомотив» провел восемь контрольных матчей, в которых потерпел только одно поражение. При этом в четырех встречах «железнодорожники» забивали по четыре мяча, в том числе в игре против «Краснодара».

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    • Сезон «железнодорожники» начали уверенной победой в 1/8 финала Кубка России над обескровленным «Тамбовом» (3:0).

    «Локомотив» после первой части сезона с 28 очками занимает 8-е место, разница мячей 21-25, 4 гола забил Антон Миранчук, по 3 Крыховяк и Игнатьев.

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    Не сыграет с ЦСКА травмированный Смолов, под вопросом участие Зе Луиша и Баринова.

    ЦСКА

    На зимний перерыв «армейцы» ушли на второй строке в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 37 очков после 19 встреч, отставая от первого «Зенита» на четыре пункта.

    Во время перерыва ЦСКА подписал хавбека «Стабека» Эмиля Бохинена и арендовал форварда Саломона Рондона В аренды ушли Бистрович и Гайч, продан Нисимура.

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  • 14/01/2021

    • В межсезонье коллектив Гончаренко не уступал, победив в пяти встречах при одной ничьей. Правда, соперники были из низших дивизионов Испании.

    В 1/8 финала Кубка России ЦСКА на своем поле со счетом 2:0 обыграл «СКА-Хабаровск», игравший почти полматча в меньшинстве.

    Календарь и таблица РПЛ

    В матче с «Локомотивом» не сыграет голкипер Игорь Акинфеев, который с симптомами ОРВИ изолирован от команды. Армейцы вернули вратаря Илью Помазуна из аренды.

    Прогноз и ставки

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью в основное время — 3.35, а на победу ЦСКА — 2.60.

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    В первом круге «Локо» победил в гостях со счетом 1:0. В прошлом сезоне ЦСКА победил дома 1:0 и проиграл в гостях 1:2. На «РЖД Арене» армейцы в последних 5 матчах дважды проиграли и трижды сыграли вничью.

    В лице Акинфеева ЦСКА понес серьезную потерю, прогнозируем что «Локомотив» не проиграет.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.74 и «Обе забьют — нет» за 1.91.

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