В матче 33 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Дерби Каунти» примет «Ноттингем Форрест». Игра пройдет на стадионе «Прайд Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Дерби Каунти» — «Ноттингем Форрест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дерби Каунти»

«Бараны» не отличаются высоким уровнем результативности. Это скромная команда, которая борется за сохранение прописки в Чемпионшипе. «Дерби» имеет пока что комфортные 37 очков (18).

Команда победила в 3 из 4 матчей чемпионата. Она обыграла «Хаддерсфилд» 2:0, «Уиком» 2:1 и «Мидлсбро» с тем же счетом. Единственное поражение за этот период было в матче с «Уотфордом» (1:2).

Уэйн Руни стал полноценным тренером «Дерби» перед матчем с «Борнмутом». С тех пор команда провела 8 матчей, выиграв 6 из них.

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Травмированы Том Лоуренс, Кертис Дэвис и Кристиан Белик.

«Ноттингем Форрест»

«Ноттингем» находится на 15 позиции, но при этом имеет всего на 2 пункта больше. По последним результатам команда ничем не уступает «Дерби» — 3 победы, ничья и поражение.

В прошлых двух турах гости выходили победителями. Они с минимальным результатом обыграли «Блэкберн» и «Ротерхэм». Перед этой серией с тем же счетом команде нанес поражение «Суонси». Ну и отметим нулевую ничью с «Борнмутом».

«Ноттингем Форрест» имеет 4 победы в 5 выездных матчах. Всего за сезон клуб набрал 5 побед в гостях, забив только 12 мячей в 16 играх.

В лазарете Сэм Амеоби, Гарри Артер, Льюис Граббан и Скотт Маккенна.

Прогноз и ставка

Победа «Дерби» оценивается коэффициентом 2.60, на «Ноттингем» дают 2.95. Котировка на ничью составляет 3.00.

«Дерби» выиграл 4 домашних матча подряд при всего одном пропущенном мяче. При этом всего один матч из этих четырех заканчивался с тоталом больше 2.5.

Считаем, что игра будет малорезультативной. В качестве доказательства могут выступать не только скромные показатели команд в сезоне, но и результаты трех прошлых встреч — 1:1, 1:1 и 0:1. Мы ставим на то, что «Дерби» не проиграет и тотал матча будет меньше 2.5