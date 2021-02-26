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    «Дерби» снова не проиграет на домашнем стадионе?

    «Дерби Каунти» — «Ноттингем Форрест». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбольный матч Чемпионшипа 26 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Дерби Каунти» — «Ноттингем Форрест»
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    Уэйн Руни
    В матче 33 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Дерби Каунти» примет «Ноттингем Форрест». Игра пройдет на стадионе «Прайд Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Дерби Каунти» — «Ноттингем Форрест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Февраля 2021 года
    Дерби Каунти
  • Дерби
    •  Дерби Каунти 22:45 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Дерби Каунти»

    «Бараны» не отличаются высоким уровнем результативности. Это скромная команда, которая борется за сохранение прописки в Чемпионшипе. «Дерби» имеет пока что комфортные 37 очков (18).

    Команда победила в 3 из 4 матчей чемпионата. Она обыграла «Хаддерсфилд» 2:0, «Уиком» 2:1 и «Мидлсбро» с тем же счетом. Единственное поражение за этот период было в матче с «Уотфордом» (1:2).

    Уэйн Руни стал полноценным тренером «Дерби» перед матчем с «Борнмутом». С тех пор команда провела 8 матчей, выиграв 6 из них.

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    Травмированы Том Лоуренс, Кертис Дэвис и Кристиан Белик.

    «Ноттингем Форрест»

    «Ноттингем» находится на 15 позиции, но при этом имеет всего на 2 пункта больше. По последним результатам команда ничем не уступает «Дерби» — 3 победы, ничья и поражение.

    В прошлых двух турах гости выходили победителями. Они с минимальным результатом обыграли «Блэкберн» и «Ротерхэм». Перед этой серией с тем же счетом команде нанес поражение «Суонси». Ну и отметим нулевую ничью с «Борнмутом».

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    • «Ноттингем Форрест» имеет 4 победы в 5 выездных матчах. Всего за сезон клуб набрал 5 побед в гостях, забив только 12 мячей в 16 играх.

    В лазарете Сэм Амеоби, Гарри Артер, Льюис Граббан и Скотт Маккенна.

    Прогноз и ставка

    Победа «Дерби» оценивается коэффициентом 2.60, на «Ноттингем» дают 2.95. Котировка на ничью составляет 3.00.

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    «Дерби» выиграл 4 домашних матча подряд при всего одном пропущенном мяче. При этом всего один матч из этих четырех заканчивался с тоталом больше 2.5.

    Считаем, что игра будет малорезультативной. В качестве доказательства могут выступать не только скромные показатели команд в сезоне, но и результаты трех прошлых встреч — 1:1, 1:1 и 0:1. Мы ставим на то, что «Дерби» не проиграет и тотал матча будет меньше 2.5

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