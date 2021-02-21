«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 25 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 15:00 мск. «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в нынешнем сезоне демонстрирует вполне приличные результаты. Поначалу лондонцы пребывали в нижней части турнирной таблицы, но быстрыми темпами поднялись вверх — на 5 место.

У команды дела не столь ярко обстоят с реализацией голевых моментов — всего 37 забитых голов в 24 матчах. При этом пропускают «молотобойцы» относительно немного — 28 мячей.

В минувшем туре «Вест Хэм» вновь выиграл. Дома команда переиграла аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0.

Календарь и таблица АПЛ

С «Тоттенхэмом» «Вест Хэм» играет не столь успешно. В 5 последних очных встречах была добыта лишь одна виктория при трех поражениях.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в минувшем туре вновь разочаровал. Подопечные Жозе Моуриньо пали под натиском атак лидера АПЛ «Манчестер Сити» (3:0).

Сейчас «шпоры» пребывают на 9 месте в турнирной таблице с 36 очками в активе. Очевидно, в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов шансы команды тают подобно мартовскому снегу.

Что говорить, если в 23 матчах команда смогла забить лишь 36 мячей. И это — при 25 пропущенных голах в свои ворота.

Вероятнее всего, этот матч станет для команды во многом определяющим. Если команде Моуриньо и в этот раз не удастся добиться положительного результата — сезон для «шпор» можно будет считать почти провальным.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.65, на ничью за 3.48, а на «Тоттенхэм» — за 2.77

«Вест Хэм» в последнее время заметно улучшил свою игру и результаты.

«Тоттенхэм» наверняка будет стремиться вернуться в борьбу за зону Лиги чемпионов.

Гости имеют проблемы в обороне, чем наверняка должны воспользоваться прогрессирующие «молотобойцы». Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60