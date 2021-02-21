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    «Молотобойцы» со «шпорами» начнут активно

    «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, АПЛ, 21 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»
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    Деле Алли
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 25 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 15:00 мск. «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Февраля 2021 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 15:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.47
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в нынешнем сезоне демонстрирует вполне приличные результаты. Поначалу лондонцы пребывали в нижней части турнирной таблицы, но быстрыми темпами поднялись вверх — на 5 место.

    У команды дела не столь ярко обстоят с реализацией голевых моментов — всего 37 забитых голов в 24 матчах. При этом пропускают «молотобойцы» относительно немного — 28 мячей.

    В минувшем туре «Вест Хэм» вновь выиграл. Дома команда переиграла аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    С «Тоттенхэмом» «Вест Хэм» играет не столь успешно. В 5 последних очных встречах была добыта лишь одна виктория при трех поражениях.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» в минувшем туре вновь разочаровал. Подопечные Жозе Моуриньо пали под натиском атак лидера АПЛ «Манчестер Сити» (3:0).

    Сейчас «шпоры» пребывают на 9 месте в турнирной таблице с 36 очками в активе. Очевидно, в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов шансы команды тают подобно мартовскому снегу.

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    • Что говорить, если в 23 матчах команда смогла забить лишь 36 мячей. И это — при 25 пропущенных голах в свои ворота.

    Вероятнее всего, этот матч станет для команды во многом определяющим. Если команде Моуриньо и в этот раз не удастся добиться положительного результата — сезон для «шпор» можно будет считать почти провальным.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.65, на ничью за 3.48, а на «Тоттенхэм» — за 2.77

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    «Вест Хэм» в последнее время заметно улучшил свою игру и результаты.

    «Тоттенхэм» наверняка будет стремиться вернуться в борьбу за зону Лиги чемпионов.

    Гости имеют проблемы в обороне, чем наверняка должны воспользоваться прогрессирующие «молотобойцы». Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60

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