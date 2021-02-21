«Вест Хэм»
«Вест Хэм» в нынешнем сезоне демонстрирует вполне приличные результаты. Поначалу лондонцы пребывали в нижней части турнирной таблицы, но быстрыми темпами поднялись вверх — на 5 место.
У команды дела не столь ярко обстоят с реализацией голевых моментов — всего 37 забитых голов в 24 матчах. При этом пропускают «молотобойцы» относительно немного — 28 мячей.
В минувшем туре «Вест Хэм» вновь выиграл. Дома команда переиграла аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0.
С «Тоттенхэмом» «Вест Хэм» играет не столь успешно. В 5 последних очных встречах была добыта лишь одна виктория при трех поражениях.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» в минувшем туре вновь разочаровал. Подопечные Жозе Моуриньо пали под натиском атак лидера АПЛ «Манчестер Сити» (3:0).
Сейчас «шпоры» пребывают на 9 месте в турнирной таблице с 36 очками в активе. Очевидно, в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов шансы команды тают подобно мартовскому снегу.
Что говорить, если в 23 матчах команда смогла забить лишь 36 мячей. И это — при 25 пропущенных голах в свои ворота.
Вероятнее всего, этот матч станет для команды во многом определяющим. Если команде Моуриньо и в этот раз не удастся добиться положительного результата — сезон для «шпор» можно будет считать почти провальным.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.65, на ничью за 3.48, а на «Тоттенхэм» — за 2.77
«Вест Хэм» в последнее время заметно улучшил свою игру и результаты.
«Тоттенхэм» наверняка будет стремиться вернуться в борьбу за зону Лиги чемпионов.
Гости имеют проблемы в обороне, чем наверняка должны воспользоваться прогрессирующие «молотобойцы». Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60