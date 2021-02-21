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    «Милан» — «Интер»: кто выиграет битву за лидерство?

    «Милан» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбольный матч Серии А 21 февраля 2021 года

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    «Интер» лидирует в Серии А
    «Милан» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 17:00 мск. «Милан» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Февраля 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 17:00 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.65
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Милан»

    «Милан» в позапрошлом туре Серии А добыл очередную победу. Тогда команда на дома разнесла в одну калитку «Кротоне» (4:0).

    Тем не менее, в предыдущем поединке чемпионата Италии «россонери» потерпели поражение от «Специи» (0:2). Из-за этого они потеряли лидерство и опустились на второе место.

    Место команды на вершине турнирной таблицы занял как раз грядущий соперник и оппонент в дерби. Отставание от него составляет всего один балл.

    Все прогнозы на Серию А

    Посреди этой недели клуб провел первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» на выезде. Победы снова не было, но ничья 2:2 сулит неплохие шансы на выход в следующий раунд.

    «Интер»

    С начала января подопечные Конте выиграли у «Кротоне» (6:2), «Ювентуса» (2:0), «Беневенто» (4:0), «Фиорентины» (2:0) и «Лацио» (3:1), поделили очки с «Ромой» (2:2) и «Удинезе» (0:0), а также проиграли «Сампдории» (1:2).

    13 января «Интер» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, одолев ту же «Фиорентину» (2:1 д. в.). Затем он прошел «Милан» (2:1).

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    • В первой игре полуфинала уступил на выезде «Ювентусу» (1:2), а в ответном поединке «нерадзурри» не сумели отыграться, закончив мировой 0:0.

    Миланский коллектив расположился на первой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 50 баллами с отрывом в один пункт от соседей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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