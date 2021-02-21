«Милан» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 17:00 мск. «Милан» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» в позапрошлом туре Серии А добыл очередную победу. Тогда команда на дома разнесла в одну калитку «Кротоне» (4:0).

Тем не менее, в предыдущем поединке чемпионата Италии «россонери» потерпели поражение от «Специи» (0:2). Из-за этого они потеряли лидерство и опустились на второе место.

Место команды на вершине турнирной таблицы занял как раз грядущий соперник и оппонент в дерби. Отставание от него составляет всего один балл.

Все прогнозы на Серию А

Посреди этой недели клуб провел первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» на выезде. Победы снова не было, но ничья 2:2 сулит неплохие шансы на выход в следующий раунд.

«Интер»

С начала января подопечные Конте выиграли у «Кротоне» (6:2), «Ювентуса» (2:0), «Беневенто» (4:0), «Фиорентины» (2:0) и «Лацио» (3:1), поделили очки с «Ромой» (2:2) и «Удинезе» (0:0), а также проиграли «Сампдории» (1:2).

13 января «Интер» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, одолев ту же «Фиорентину» (2:1 д. в.). Затем он прошел «Милан» (2:1).

В первой игре полуфинала уступил на выезде «Ювентусу» (1:2), а в ответном поединке «нерадзурри» не сумели отыграться, закончив мировой 0:0.

Миланский коллектив расположился на первой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 50 баллами с отрывом в один пункт от соседей.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.