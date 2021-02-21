В рамках 1/8 финала Кубка России в Краснодаре одноименный клуб на одноименном стадионе сыграет с ФК «Сочи». Поединок состоится 21 февраля, начало — в 17:00 по мск. «Краснодар» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Текущий розыгрыш Кубка России «Краснодар» начинает только с 1/8 финала. В прошлом сезоне он проиграл в первом же для себя раунде, уступив в рамках 1/16 финала «Нижнему Новгороду» из ФНЛ со счетом 0:1.

Несколько дней тому назад «быки» провели свой первый официальный поединок в 2021 году, где на своей арене проиграли загребскому «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Этим фиаско «черно-зеленые» прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию в официальных поединках, выиграв за этот период в пяти из них при одном мировом исходе.

Все прогнозы на футбол

Напомним, что на зимний перерыв «Краснодар» ушел на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков после 19 матчей и отстает от четвертой еврокубковой позиции на три балла.

«Сочи»

«Сочи» в текущем кубковом турнире стартовал с групповой стадии, где он опередил пермскую «Звезду» и «Оренбург», одержав одну победу в основное время и еще один раз победив по пенальти.

В прошлом же сезоне «барсы» также завершили свое выступление на стадии 1/16 финала, проиграв тогда по пенальти на выезде ярославскому «Шиннику».

В турнирной таблице «южане» после 19 сыгранных туров находятся на четвертой еврокубковой строке, имея на своем счету 33 пункта, правда, опережая пятый «Ростов» всего лишь на один балл.

На зимний перерыв сочинский коллектив ушел с 3-матчевой победной серий в рамках РПЛ, обыграв в этом отрезке на своей арене «всухую» «Ахмат» (2:0), «Спартак» (1:0) и «Динамо» (2:0).

В текущем розыгрыше РПЛ эти клубы в Сочи сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 3:0 и 0:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Краснодара» — 2.18, победа «Сочи» — 3.46, ничья — 3.64.

Проход: «Краснодара» — 1.63; «Сочи» — 2.45.

«Быки» будут держать в уме ответный матч против хорватов в ЛЕ, так что будет неудивительно если хозяева должным образом не настроятся на этот матч и дальше пройдут гости. Наш прогноз и ставка на этот поединок — проход «Сочи».