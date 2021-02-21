«Герта» сыграет на своем поле со «РБ Лейпциг» в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 17:30 мск. «Герта» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

В предыдущем матче Бундеслиги «Герта» набрала один балл. В матче со «Штутгартом» берлинцы спаслись в концовке (1:1).

Сейчас «Герта» занимает 15 место в турнирной таблице с 18 пунктами в активе. При этом забивает команда с заметной натугой — всего 26 голов в 21 встрече.

«Герта» не лучшим образом обороняется. В 21 матче команда пропустила 37 мячей. Не самый худший результат, но, как бы там ни было, команда находится вблизи опасной зоны.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Старой даме» матчи с «РБ Лейпциг» откровенно не удаются. В пяти последних матчах команда не выиграла ни разу, уступив четырежды.

«РБ Лейпциг»

Эта команда ныне находится на своем месте. Текущее 2 место с 44 очками — вполне показательная картина, явно говорящая в сторону того, что «быкам» еще рановато бороться за Серебряную салатницу.

«РБ Лейпциг» в минувшем туре дома добыл трудную победу. «Быки» переиграли «Аугсбург» со счетом 2:1.

У команды самая надежная оборона в Бундеслиге (18 пропущенных мячей), зато атакует команда не так уверенно (37 голов в 21 поединке). Пора забивать активнее!

В этом матче гости явно планируют разжиться тремя очками. Тем более, шансы догнать «Баварию» еще имеются, пусть, по большей части, и математические.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.70, на ничью за 4.08, а на «Герту» — за 4.97

Хозяева борются за выживание, и будут пытаться взять, как минимум, один балл.

«РБ Лейпциг» еще не потерял надежд на чемпионский титул, и вряд ли допустит потерю очков в Берлине.

Гости по качеству игры значительно превосходят соперника, к тому же крайне надежны в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «РБ Лейпциг» с коэффициентом 1.70