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    Смогут ли «городские» устоять в Севилье?

    «Бетис» — «Хетафе». Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Испании, 19 февраля 2021 года

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    Марк Кукурелья
    В пятницу, 19 февраля, в стартовом поединке 24-го тура испанской Примеры «Бетис» в Севильи на стадионе «Бенито Вильямарин» примет «Хетафе». Начало игры — в 23:00 по мск. «Бетис» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Февраля 2021 года
    Бетис
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    •  Бетис 23:00 Хетафе Хетафе
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    «Бетис»

    С 33 набранными очкам «Бетис» перед этим туром разместился на седьмой строке в турнирной таблице Примеры, отставая всего лишь на три балла от еврокубковой зоны.

    В минувшем туре первенства «зелено-белые» на выезде переиграли «Вильярреал» со счетом 2:1. Эта виктория оказалась для них четвертой за последние шесть проведенных матчей чемпионата.

    Также в этом отрезке клуб из Севильи расписал выездную мировую 2:2 с «Реал Сосьедад» и уступил на своей арене «Барселоне» со счетом 2:3. Забивал он хотя бы гол в играх Примеры в восьми прошлых случаях.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле «Бетис» заработал 17 очков из 33. Коллектив выиграл пять встреч при двух мировых исходах и четырех фиаско. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 15:15.

    «Хетафе»

    «Хетафе» с 24 зачетными пунктами находится на 14 строке в турнирной таблице чемпионата Испании, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на три пункта.

    После того, как 20 января «городские» дома обыграл 1:0 безнадежного аутсайдера «Уэску», затем они не могут добыть викторию на протяжении последующих пяти встреч первенства.

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    • За этот период коллектив из пригорода Мадрида раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения, три из которых пришлись на последние матчи. В минувшем поединке он дома уступил «Реал Сосьедаду» — 0:1. За этот период был забит только один гол.

    Вне родных стен «Хетафе» в этом розыгрыше Примеры заработал девять очков из 24. Он выиграл два раза, трижды сыграл вничью и шесть раз терпел фиаско, разница мячей — 8:20.

    В первом туре «Хетафе» на своем поле нокаутировал «Бетис» (3:0), а в прошлом сезоне «городские» в поединках с севильцами добыли четыре бала, выиграв 1:0 дома и сыграв 1:1 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 2.16.

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    На викторию «Хетафе» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.05.

    «Хетафе» в последнее время демонстрирует неважные результата, но «Бетис» для него является удобным соперником. Так что рискнем поставить в этой игре с Х на гостей.

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