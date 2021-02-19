«Фиорентина» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 20:30 мск. «Фиорентина» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

Для «Фиорентины» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за выживание. Вот и текущее 16 место едва ли может устраивать клуб.

В минувшем туре команда на выезде уступила «Сампдории» (2:1). При этом последняя победа флорентийцев в чемпионате пришлась еще на конец января, да и то в матче с аутсайдером «Кротоне».

«Фиорентина» атакует откровенно слабо (22 мяча). Зато оборона — форменный проходной двор: пропущено 35 голов в 22 встречах.

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Единственная очная встреча со «Специей» завершилась вничью (2:2). Вероятно, теперь флорентийцы будут довольны только победой.

«Специя»

«Специя» в минувшем туре Серии А сотворила настоящую сенсацию. Дома команда обыграла лидера «Милан» (2:0).

Эта виктория подняла команду на 13 место. Сейчас в активе у «Специи» 24 набранных очка с отрывом от зоны вылета 9 пунктов.

«Специя» атакует относительно неплохо — 30 мячей. Оборона, в свою очередь, частенько дает сбои — 38 пропущенных мячей в 22 поединках.

Эта команда еще далеко не решила основную задачу на сезон, а именно — сохранение прописки в Серии А. В этой встрече «Специю» наверняка устроит повторение результата первого круга.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 2.00, на ничью за 3.20, а на «Специю» — за 4.30

Хозяева не выигрывают уже почти месяц, так что явно постараются это сделать.

«Специя» в двух последних матчах одержала победы, но хватит ли команде запала на этот поединок?

После серии неудач «фиалкам» нужно срочно брать за дело, в особенности в плане повышения результативности. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.63