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    «Фиалки» продемонстрируют стартовую активность?

    «Фиорентина» — «Специя». Прогноз, ставка (к. 1.63) на футбольный матч Серии А 19 февраля 2021 года

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    Александр Кокорин
    «Фиорентина» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 20:30 мск. «Фиорентина» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Февраля 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 20:30 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.00
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  • 3.20
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Фиорентина»

    Для «Фиорентины» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за выживание. Вот и текущее 16 место едва ли может устраивать клуб.

    В минувшем туре команда на выезде уступила «Сампдории» (2:1). При этом последняя победа флорентийцев в чемпионате пришлась еще на конец января, да и то в матче с аутсайдером «Кротоне».

    «Фиорентина» атакует откровенно слабо (22 мяча). Зато оборона — форменный проходной двор: пропущено 35 голов в 22 встречах.

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    Единственная очная встреча со «Специей» завершилась вничью (2:2). Вероятно, теперь флорентийцы будут довольны только победой.

    «Специя»

    «Специя» в минувшем туре Серии А сотворила настоящую сенсацию. Дома команда обыграла лидера «Милан» (2:0).

    Эта виктория подняла команду на 13 место. Сейчас в активе у «Специи» 24 набранных очка с отрывом от зоны вылета 9 пунктов.

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    • «Специя» атакует относительно неплохо — 30 мячей. Оборона, в свою очередь, частенько дает сбои — 38 пропущенных мячей в 22 поединках.

    Эта команда еще далеко не решила основную задачу на сезон, а именно — сохранение прописки в Серии А. В этой встрече «Специю» наверняка устроит повторение результата первого круга.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 2.00, на ничью за 3.20, а на «Специю» — за 4.30

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    Хозяева не выигрывают уже почти месяц, так что явно постараются это сделать.

    «Специя» в двух последних матчах одержала победы, но хватит ли команде запала на этот поединок?

    После серии неудач «фиалкам» нужно срочно брать за дело, в особенности в плане повышения результативности. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.63

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