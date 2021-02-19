«Фиорентина»
Для «Фиорентины» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за выживание. Вот и текущее 16 место едва ли может устраивать клуб.
В минувшем туре команда на выезде уступила «Сампдории» (2:1). При этом последняя победа флорентийцев в чемпионате пришлась еще на конец января, да и то в матче с аутсайдером «Кротоне».
«Фиорентина» атакует откровенно слабо (22 мяча). Зато оборона — форменный проходной двор: пропущено 35 голов в 22 встречах.
Единственная очная встреча со «Специей» завершилась вничью (2:2). Вероятно, теперь флорентийцы будут довольны только победой.
«Специя»
«Специя» в минувшем туре Серии А сотворила настоящую сенсацию. Дома команда обыграла лидера «Милан» (2:0).
Эта виктория подняла команду на 13 место. Сейчас в активе у «Специи» 24 набранных очка с отрывом от зоны вылета 9 пунктов.
«Специя» атакует относительно неплохо — 30 мячей. Оборона, в свою очередь, частенько дает сбои — 38 пропущенных мячей в 22 поединках.
Эта команда еще далеко не решила основную задачу на сезон, а именно — сохранение прописки в Серии А. В этой встрече «Специю» наверняка устроит повторение результата первого круга.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 2.00, на ничью за 3.20, а на «Специю» — за 4.30
Хозяева не выигрывают уже почти месяц, так что явно постараются это сделать.
«Специя» в двух последних матчах одержала победы, но хватит ли команде запала на этот поединок?
После серии неудач «фиалкам» нужно срочно брать за дело, в особенности в плане повышения результативности. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.63