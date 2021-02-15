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    «Бавария» должна без труда набрать три очка

    «Бавария» — «Арминия». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Бундеслиги 15 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Арминия»
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    Томас Мюллер
    В матче 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем стадионе «Альянц Арена» примет «Арминию». Поединок будет проводиться 15 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:30. «Бавария» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бавария»

    «Бавария» находится в прекрасной форме. Она подтвердила это еще одним заработанным трофеем. 11 февраля команда выиграла клубный чемпионат мира, обыграв «Тигрес» 1:0. На этом же турнире «Мюнхенцы» победили «Аль-Ахли» (2:0).

    Перед отъездом подопечные Ханса Флика выиграли 5 матчей подряд в Бундеслиге. Стартовав с победы над «Фрайбургом» (2:1), команда продолжила набирать очки, одолев «Аугсбург» 1:0, «Шальке» 4:0, «Хоффенхайм» 4:1 и «Герту» 1:0.

    «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги (48 очков). За 20 туров хозяева одержали 15 побед, проиграв при этом всего дважды.

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    На карантине у «Баварии» находятся Томас Мюллер, Хави Мартинес и Леон Горетцка. Серж Гнабри получил травму.

    «Арминия»

    «Арминия» потерпела два поражения подряд. Она крупно проиграла «Айнтрахту» (1:5) и неудачно съездила к «Кельну» (1:3).

    До этих результатов гостям удавалось брать очки. По три пункта они набрали во встречах со «Штутгартом» (3:0) и «Гертой» (1:0). Также была ничья с «Хоффенхаймом» (0:0).

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    • «Арминия» плохо выступает на чужих стадионах в этом сезоне. У нее всего одна победа в 9 встречах и 5 забитых голов, что является наименьшим показателем для турнира.

    В таблице чемпионата Германии соперник «Баварии» занял 16 место. На счету у него 17 набранных баллов.

    Прогноз и ставка

    В победе «Баварии» никто не сомневается — 1.15 дают на хозяев и 16.0 — на гостей. Ничью букмекеры выставили за 8.50.

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    «Бавария» показала, что находится в хорошей форме. Единственной проблемой в этом матче может стать отсутствие некоторых основных игроков. Тем не менее «Арминия» — это не тот соперник, с которым тяжело. Прошлую игру хозяева выиграли со счетом 4:1.

    Рекомендуемый вариант для ставки — победа «Баварии» с форой -2 за 1.64.

    «Баварцы» не пропускали в 3 из 4 матчей чемпионата. Ставка с победой «Баварии» всухую принимается с коэффициентом 2.03.

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