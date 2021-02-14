В воскресенье, 14 февраля, «Реал» на своем поле примет «Валенсию» в рамках 23-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альфредо Ди Стефано», начнется в 18:15 по московскому времени. «Реал» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 46 очков.

«Сливочные» одержали 14 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения в 22 турах.

В феврале команда Зинедина Зидана обыграла «Уэску» (2:1) и «Хетафе» (2:0). В конце января мадридцы вылетели из Кубка Испании, сенсационно проиграв в 1/16 финала «Алькояно» (1:2 д.в.).

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После травм у «Реала» восстанавливаются Эден Азар, Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Лукас Васкес, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Рамос, Родриго и Эдер Милитао.

«Валенсия»

«Валенсия» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 24 набранными очками.

На счету «летучих мышей» пять побед, девять ничьих и восемь поражений в 22 сыгранных турах.

Подопечные Хави Грасии в единственном февральском матче разошлись миром с «Атлетиком» (1:1).

Из Кубка Испании «Валенсия» тоже вылетела, потерпев поражение от «Севильи» (0:3) в 1/8 финала.

Среди травмированных у валенсийцев значатся Эльяким Мангаля и Муктар Диакаби.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1.42, победа «Валенсии» — 7.80, ничья — 4.90.

У мадридцев наметились проблемы в атаке. Это может быть связано со спадом формы Карима Бензема, а также переполненным лазаретом. Что говорить, если во встрече с «Эльче» спасать команду взялся Рафаэль Варан, оформивший дубль.

Учитывая цепкость «летучих мышей» можно допустить, что «сливочным» придется хорошо постараться, чтобы одолеть соперника.

И все же мы верим в подопечных Зидана, ведь вдали от дома «Валенсия» не так опасна, как на «Месталье». Наш прогноз и ставка — «победа "Реала" с форой -1» за 1.73.

Альтернативный вариант — «победа "Реала" в один мяч или ничья». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.10.