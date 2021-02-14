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    «Реал» — «Валенсия». Прогноз и ставка (к. 1.73) на матч чемпионата Испании по футболу 14 февраля 2021 года

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    Зинедин Зидан
    В воскресенье, 14 февраля, «Реал» на своем поле примет «Валенсию» в рамках 23-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альфредо Ди Стефано», начнется в 18:15 по московскому времени. «Реал» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Февраля 2021 года
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    «Реал»

    «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 46 очков.

    «Сливочные» одержали 14 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения в 22 турах.

    В феврале команда Зинедина Зидана обыграла «Уэску» (2:1) и «Хетафе» (2:0). В конце января мадридцы вылетели из Кубка Испании, сенсационно проиграв в 1/16 финала «Алькояно» (1:2 д.в.).

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    После травм у «Реала» восстанавливаются Эден Азар, Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Лукас Васкес, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Рамос, Родриго и Эдер Милитао.

    «Валенсия»

    «Валенсия» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 24 набранными очками.

    На счету «летучих мышей» пять побед, девять ничьих и восемь поражений в 22 сыгранных турах.

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    • Подопечные Хави Грасии в единственном февральском матче разошлись миром с «Атлетиком» (1:1).

    Из Кубка Испании «Валенсия» тоже вылетела, потерпев поражение от «Севильи» (0:3) в 1/8 финала.

    Среди травмированных у валенсийцев значатся Эльяким Мангаля и Муктар Диакаби.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1.42, победа «Валенсии» — 7.80, ничья — 4.90.

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    У мадридцев наметились проблемы в атаке. Это может быть связано со спадом формы Карима Бензема, а также переполненным лазаретом. Что говорить, если во встрече с «Эльче» спасать команду взялся Рафаэль Варан, оформивший дубль.

    Учитывая цепкость «летучих мышей» можно допустить, что «сливочным» придется хорошо постараться, чтобы одолеть соперника.

    И все же мы верим в подопечных Зидана, ведь вдали от дома «Валенсия» не так опасна, как на «Месталье». Наш прогноз и ставка — «победа "Реала" с форой -1» за 1.73.

    Альтернативный вариант — «победа "Реала" в один мяч или ничья». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.10.

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