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    «Огурцы» продолжат побеждать?

    «Леганес» — «Альбасете». Прогноз и ставка (к. 1.68) на футбол, чемпионат Испании, 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Альбасете»
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    Кевин Буа
    В воскресенье, 14 февраля, в 25-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем стадионе «Бутарка» сыграет с «Альбасете». Поединок начнется в 20:15 по мск. «Леганес» — «Альбасете»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 14 Февраля 2021 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 20:15 Альбасете Альбасете
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
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    «Леганес»

    «Леганес» с 40 очками после 23 проведенных встреч разместился на шестой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, значительно проигрывая первым двум позициям.

    В прошлое туре первенства «огурцам» удалось обыграть на выезде «Жирону» со счетом 2:0, что стало их второй подряд победой. Игровым днем ранее они в родных стенах одолели «Луго» — 3:2

    До этого «зелено-белые» не могли выиграть в пяти играх чемпионата подряд, дважды потерпев фиаско в этом периоде при трех мировых исходах. И только в одном из этих матчей было забито более двух мячей.

    Все прогнозы на футбол

    «Леганес» сильно проводит домашние поединке. За 11 игр он одержал девять викторий и дважды уступал. Разница забитых и пропущенных составляет в них 15:6.

    «Альбасете»

    «Альбасете» перед этим туром находится в зоне вылета, на 20 месте, набрав 24 очка и на два балла отстает от «Сабаделя», который располагается на спасительной 18 позиции.

    В прошлую туре «сыровары» проиграли дома «Мальорке» со счетом 0:1, тем самым прервав свою 5-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, в которой добыли четыре выигрыша при одной мировой.

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  • 11/02/2021

    • Ничья была в первом матче 2021 года в гостях с «Малагой» (1:1), после этого они победили в трех поединках подряд. Сперва в этой серии они дома справились с «Сарагосой» (1:0), а затем на выезде поочередно одолели «Алькоркон» (2:1) и «Овьедо» (1:0).

    На выезде «Альбасете» набрал 11 очков из 24 общих, выиграв три встречи (все в последних играх), дважды сыграл вничью и семь раз проиграл, разница мячей — 6:15.

    В первом круге «Леганес» и «Альбасете» сыграли вничью 0:0 на поле последнего.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 1.68.

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    На викторию «Альбасете» дают — 6.15, ничья оценена — в 3.74.

    Прогнозируем, что «Леганес», выступающий сильно в родных стенах, переиграет коллектив из зоны вылета. Наша ставка на эту игру — П1.

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