В пятницу, 12 февраля, в стартовом поединке 29-го тура английского Чемпионшипа «Блэкберн» на своем поле примет «Престон». Начало игры — в 22:45 по мск. «Блэкберн» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

После 27 сыгранных матчей «Блэкберн» с 39 очков делит восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа со «Сток Сити», отставая от зоны плей-офф на шесть пунктов.

В минувшем игровом дне первенства «бродяги» проиграли в Лондоне КПР со счетом 0:1. Это фиаско стало для них первым за последние пять встреч чемпионата. До этого они три игры выиграли и раз сыграли вничью.

Мировая в этот период была дома со «Стоком» (1:1), а обыграть удалось на выезде 2:0 «Бирмингем» и 1:0 «Мидлсбро», а также на своей территории «Лутон Таун» — 1:0.

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«Блэкберн» за последние девять домашних встреч Чемпионшипа потерпел только одно фиаско (от лидирующего «Норвича» — 0:1), еще пять раз он побеждал и трижды сыграл вничью.

«Престон»

«Престон» имеет в своей копилке на три очка меньше, чем предстоящий соперник и идет в турнирной таблице на четыре строки ниже, сыграв при этом на матч больше.

За последние шесть матчей первенства «неуязвимые» победили лишь раз, 20 января одолев на выезде «Бирмингем» со счетом 1:0. Еще в этот период раз сыграли вничью и четырежды терпели фиаско.

В минувшем туре ланкаширцы на своей арене проиграли «Ротерхэму» со счетом 1:2, а перед этим были слабей «Шеффилд Уэнсдей» на выезде (0:1) и расписали мировую с «Редингом» (0:0) на своей арене.

Вот уже 13 гостевых матчей «Престон» не играет вничью, уступив за это время в шести играх при семи победных результатах.

В первом круге «бродяги» разгромили в гостях «неуязвимых» со счетом 3:0, в прошлом сезоне «Престон» в играх с «Блэкберном» набрал четыре очка, выиграв 3:2 дома и расписав мировую 1:1 на выезде.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Блэкберна» — 1.97, победа «Престона» — 3.94, ничья — 3.64.

Как правило, очные поединки этих клубов проходят с обоюдно забитыми мячам. Прогнозируем, что и эта встреча не станет исключением. Наша ставка — обе забьют: да.