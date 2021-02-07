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    Монегаски продолжат свой крейсерский ход

    «Ним» — «Монако». Прогноз и ставка (к. 1.65) на футбол, Лига 1, 7 февраля 2021 года

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    «Ним» — «Монако»: прогноз и ставка
    Александр Головин
    «Ним» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 17:00 мск. «Ним» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Февраля 2021 года
    Ним
  • Франция. Лига 1
    •  Ним 17:00 Монако Монако
  • Монако
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    Коэффициенты на матч
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  • 8.00
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
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    «Ним»

    Эта команда ныне борется за выживание. Сейчас «Ним» занимает последнее 20 место в турнирной таблице.

    Вот и минувший тур у «Нима» откровенно не получился. Поражение на выезде от набирающего ход ПСЖ (3:0) получилось ожидаемым, однако очков не прибавило.

    В общем, «Ним» выглядит почти обреченным: пока диспозиция сложная. Тем более, у команды одна из худших в лиге атак — 17 мячей в 22 матчах.

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    С монегасками команда играет вполне успешно. Из последних 5 поединков «Ним» выиграл дважды при одном поражении и двух паритетах.

    «Монако»

    «Монако» в минувшем туре в боевом поединке не оставил шансов «Ницце» (2:1). После той победы команда занимает 4 место, имея еще перспективы к подъему.

    «Монако» прекрасно атакует (46 голов), да и по составу команда выглядит интересно. Что уж там, в этом поединке гости будут настроены исключительно на победу.

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    • В этом матче монегаски наверняка будут играть первым номером. Со стартовых минут гости проявят активность в атаке, и уж точно будут не прочь забить быстрый гол.

    Скорее всего, «Монако» добьется своего, ведь терять очки на ровном месте для претендента на зону Лиги чемпионов Лиги 1 — непозволительная роскошь. Так что ждем от гостей победы с изобилием голов.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.43, на ничью за 5.15, а на «Ним» — за 7.50

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    «Ним» слабо атакует, к тому же вряд ли сможет сдержать атаки гостей.

    «Монако» борется за высокие места, к тому же в последних матчах демонстрирует мощный ход.

    Гости сейчас выглядят на две головы сильнее оппонента, и покажут это в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.65

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