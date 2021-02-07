«Ним» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 17:00 мск. «Ним» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ним»

Эта команда ныне борется за выживание. Сейчас «Ним» занимает последнее 20 место в турнирной таблице.

Вот и минувший тур у «Нима» откровенно не получился. Поражение на выезде от набирающего ход ПСЖ (3:0) получилось ожидаемым, однако очков не прибавило.

В общем, «Ним» выглядит почти обреченным: пока диспозиция сложная. Тем более, у команды одна из худших в лиге атак — 17 мячей в 22 матчах.

Все прогнозы на Лигу 1

С монегасками команда играет вполне успешно. Из последних 5 поединков «Ним» выиграл дважды при одном поражении и двух паритетах.

«Монако»

«Монако» в минувшем туре в боевом поединке не оставил шансов «Ницце» (2:1). После той победы команда занимает 4 место, имея еще перспективы к подъему.

«Монако» прекрасно атакует (46 голов), да и по составу команда выглядит интересно. Что уж там, в этом поединке гости будут настроены исключительно на победу.

В этом матче монегаски наверняка будут играть первым номером. Со стартовых минут гости проявят активность в атаке, и уж точно будут не прочь забить быстрый гол.

Скорее всего, «Монако» добьется своего, ведь терять очки на ровном месте для претендента на зону Лиги чемпионов Лиги 1 — непозволительная роскошь. Так что ждем от гостей победы с изобилием голов.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.43, на ничью за 5.15, а на «Ним» — за 7.50

«Ним» слабо атакует, к тому же вряд ли сможет сдержать атаки гостей.

«Монако» борется за высокие места, к тому же в последних матчах демонстрирует мощный ход.

Гости сейчас выглядят на две головы сильнее оппонента, и покажут это в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.65