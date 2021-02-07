«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 19:30 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

С «Ливерпулем» явно что-то не то. Глобальные выводы после двух успешных матчей оказались преждевременными. Команда Юргена Клоппа среди недели проиграла дома «Брайтона» — 0:1. Это был, возможно, один из самых ужасных матчей «Ливерпуля» за последние пару лет. Очень печальное зрелище.

И теперь уже практически нет сомнений, что «Ливерпуль», по всей видимости, не сможет защитить чемпионский титул. Отставание от «Манчестер Сити» прямо сейчас составляет семь очков. При этом у команды Пепа Гвардиолы есть игра в запасе. Ну и не надо забывать, что впереди «Ливерпуля» также находятся «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».

Игра с «Брайтоном» действительно разочаровала, особенно на фоне двух очень бодрых матчей с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом», которым «красные» забили по три мяча.

Перед этим, правда, была серия из четырех матчей, в которых «Ливерпуль» вообще ни разу не смог поразить чужие ворота. Так что тут, наверное, можно говорить даже про игровой кризис.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. И что-то подсказывает, что команда Гвардиолы уже никому не отдаст первое место. Здесь нужно что-то написать, рассказать, насколько же круто сейчас играет «Сити», но все настолько здорово, что достаточно будет лишь упоминания двух фактов.

Первый: победная серия «Манчестер Сити» составляет 13 матчей, беспроигрышная — 18.

Второй: в последних 20 (двадцати!) матчах «Манчестер Сити» пропустил четыре мяча.

Гвардиола наконец-то нашел идеальное сочетание в центре обороны — Джон Стоунз и Рубен Диан лучшая пара защитников сезона, возможно, не только в АПЛ, но и во всей Европе.

Календарь и таблица АПЛ

Единственное, что сейчас может расстраивать Гвардиолу, — это травма Кевина Де Брюйне. Но «Сити» отлично справляется и без своего лидера.

Прогноз

На победу «Ливерпуля» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.55, на ничью за 3.80, а на «Манчестер Сити» — за 2.19.

И сейчас почему-то вспоминается летний матч этих команд на «Этихаде», когда «Сити» разорвал «Ливерпуль» со счетом 4:0. Тогда команда Клоппа тоже не впечатляла, и «Сити» буквально разорвал ее на части.

Ставка — победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 4.10.

Кроме того, можно рассмотреть ставку на победу «Манчестер Сити» с сухим счетом за 4.20.

Ну и наверняка «Манчестер Сити» не постесняется воспользоваться проблемами «Ливерпуля» в центре обороны. Тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 3.95.