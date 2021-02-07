ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринИтальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине» «Тоттенхэм» потерпел третье поражение крядуТухель доказал правоту Моуринью «Барселона»Примера. «Реал» в гостях у «Уэски», «Бетис» примет «Барселону»
  • 07:08
    • Медведев вывел сборную России в финал ATP Cup
  • 00:44
    • «Фиорентина» проиграла «Интеру» в дебютном матче Кокорина
  • 00:35
    • Зидан: Даже если люди хотят, чтобы я ушел, я не собираюсь уходить
  • 23:56
    • «Бавария» одолела «Герту», Левандовский не забил пенальти
  • 22:18
    • ЦСКА обыграл «Сочи» на выезде
  • 22:11
    • Konami сообщила о рекордной прибыли
  • 21:58
    • «Динамо» по буллитам уступило «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» уничтожит «Ливерпуль»?

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка (к. 4.10) на чемпионат Англии по футболу 7 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Манчестер Сити Календарь АПЛ
    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка
    Победная серия «Манчестер Сити» составляет 13 матчей
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 19:30 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Февраля 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 19:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.07
  • Ставка!
    •

    «Ливерпуль»

    С «Ливерпулем» явно что-то не то. Глобальные выводы после двух успешных матчей оказались преждевременными. Команда Юргена Клоппа среди недели проиграла дома «Брайтона» — 0:1. Это был, возможно, один из самых ужасных матчей «Ливерпуля» за последние пару лет. Очень печальное зрелище.

    И теперь уже практически нет сомнений, что «Ливерпуль», по всей видимости, не сможет защитить чемпионский титул. Отставание от «Манчестер Сити» прямо сейчас составляет семь очков. При этом у команды Пепа Гвардиолы есть игра в запасе. Ну и не надо забывать, что впереди «Ливерпуля» также находятся «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».

    Игра с «Брайтоном» действительно разочаровала, особенно на фоне двух очень бодрых матчей с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом», которым «красные» забили по три мяча.

  • Дорогостоящий провал. «Ливерпуль» проиграл и почти прекратил борьбу за титул
  • «Красные» обязаны обыгрывать «Манчестер Сити», чтобы сохранить надежды на возвращение в лидеры
  • 04/02/2021

    • Перед этим, правда, была серия из четырех матчей, в которых «Ливерпуль» вообще ни разу не смог поразить чужие ворота. Так что тут, наверное, можно говорить даже про игровой кризис.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. И что-то подсказывает, что команда Гвардиолы уже никому не отдаст первое место. Здесь нужно что-то написать, рассказать, насколько же круто сейчас играет «Сити», но все настолько здорово, что достаточно будет лишь упоминания двух фактов.

  • «Манчестер Сити» ломает стереотипы о командах Гвардиолы
  • Реакция прессы на матч «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
  • 31/01/2021

    • Первый: победная серия «Манчестер Сити» составляет 13 матчей, беспроигрышная — 18.

    Второй: в последних 20 (двадцати!) матчах «Манчестер Сити» пропустил четыре мяча.

    Гвардиола наконец-то нашел идеальное сочетание в центре обороны — Джон Стоунз и Рубен Диан лучшая пара защитников сезона, возможно, не только в АПЛ, но и во всей Европе.

    Календарь и таблица АПЛ

    Единственное, что сейчас может расстраивать Гвардиолу, — это травма Кевина Де Брюйне. Но «Сити» отлично справляется и без своего лидера.

    Прогноз

    На победу «Ливерпуля» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.55, на ничью за 3.80, а на «Манчестер Сити» — за 2.19.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    И сейчас почему-то вспоминается летний матч этих команд на «Этихаде», когда «Сити» разорвал «Ливерпуль» со счетом 4:0. Тогда команда Клоппа тоже не впечатляла, и «Сити» буквально разорвал ее на части.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 4.10.

    Кроме того, можно рассмотреть ставку на победу «Манчестер Сити» с сухим счетом за 4.20.

    Ну и наверняка «Манчестер Сити» не постесняется воспользоваться проблемами «Ливерпуля» в центре обороны. Тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 3.95.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Габала — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Леванте — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Труа — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Шальке — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Майнц — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бернли — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Уэска — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСВ — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 26 января — 1 февраля
    • 20:17 01/02/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
    • 07:30 03/02/2021     Коллектив Гвардиола закрепился на вершине АПЛ
  • «Манчестер Сити» ломает стереотипы о командах Гвардиолы
    • 02:13 31/01/2021
    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч 07.02.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 4.10.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры