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    Сможет ли «Боруссия» М разгромить «Кельн»?

    «Боруссия» М — «Кельн». Прогноз и ставка (к. 3.15) на чемпионат Германии по футболу 6 февраля 2021 года

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    «Боруссия» М — «Кельн»: прогноз и ставка
    «Боруссия» в этом году до сих пор не потерпела ни одного поражения
    Менхенгладбахская «Боруссия» встретится на своем поле с «Кельном» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 20:30 мск. «Боруссия» М — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Февраля 2021 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 20:30 Кёльн Кёльн
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    «Боруссия» М

    «Боруссия» после 19-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице Бундеслиги седьмое место. Но между командами такая плотность, что уже в эти выходные Гладбах может запросто подняться в топ-4.

    «Боруссия» в этом году до сих пор не потерпела ни одного поражения. Несколько дней назад команда Марко Розе преодолела очередной раунд в Кубке Германии, одержав победу над «Штутгартом».

    В прошлом туре чемпионата

    «Боруссия»

    сыграла вничью с «Унион Берлин». С одной стороны, неплохой результат, но после недавних побед над «Баварией» и дортмундской «Боруссией» это, скорее, больше разочаровало.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В текущем сезоне Бундеслиге «Боруссия» лишь однажды проиграла на своем поле. Это случилось в середине декабря в матче с «Хоффенхаймом».

    «Кельн»

    Тем временем «Кельн» находится на 14-й строчке, рядом с зоной вылета. Правда, пока серьезного повода для паники нет, поскольку отрыв от двух худших команд сезона составляет восемь и десять очков соответственно.

    В отличие от «Боруссии», «Кельн» на этой неделе вылетел из Кубка Германии, проиграв в серии пенальти клубу второй Бундеслиги «Ян Регенсбург».

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    • Зато перед этим «Кельн» выиграл в чемпионате у «Арминии». Кроме того, не так давно «козлы» сыграли вничью с «Гертой» и одержали победу над «Шальке».

    Но были, конечно, и провальные матчи. Например, 0:3 от «Хоффенхайма» и 0:5 от «Фрайбурга».

    При этом в девяти гостевых матчах у «Кельна» лишь три поражения. И это тоже очень любопытная информация.

    Прогноз

    На «Боруссию» букмекеры предлагают поставить за 1.52, на ничью за 4.65, а на победу «Кельна» — за 6.55.

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    Скорее всего, Гладбах все-таки наберет в этой игре три очка, но будет непросто. Вряд ли тут есть смысл рассуждать о крупной победе хозяев.

    Ставка — победа «Боруссии» + обе забьют за 3.15.

    Или можно рассмотреть ставку на победу «Боруссии» с разницей в один гол за 3.64.

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