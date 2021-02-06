Менхенгладбахская «Боруссия» встретится на своем поле с «Кельном» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 20:30 мск. «Боруссия» М — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Боруссия» после 19-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице Бундеслиги седьмое место. Но между командами такая плотность, что уже в эти выходные Гладбах может запросто подняться в топ-4.

«Боруссия» в этом году до сих пор не потерпела ни одного поражения. Несколько дней назад команда Марко Розе преодолела очередной раунд в Кубке Германии, одержав победу над «Штутгартом».

В прошлом туре чемпионата

«Боруссия»

сыграла вничью с «Унион Берлин». С одной стороны, неплохой результат, но после недавних побед над «Баварией» и дортмундской «Боруссией» это, скорее, больше разочаровало.

Календарь и таблица Бундеслиги

В текущем сезоне Бундеслиге «Боруссия» лишь однажды проиграла на своем поле. Это случилось в середине декабря в матче с «Хоффенхаймом».

«Кельн»

Тем временем «Кельн» находится на 14-й строчке, рядом с зоной вылета. Правда, пока серьезного повода для паники нет, поскольку отрыв от двух худших команд сезона составляет восемь и десять очков соответственно.

В отличие от «Боруссии», «Кельн» на этой неделе вылетел из Кубка Германии, проиграв в серии пенальти клубу второй Бундеслиги «Ян Регенсбург».

Зато перед этим «Кельн» выиграл в чемпионате у «Арминии». Кроме того, не так давно «козлы» сыграли вничью с «Гертой» и одержали победу над «Шальке».

Но были, конечно, и провальные матчи. Например, 0:3 от «Хоффенхайма» и 0:5 от «Фрайбурга».

При этом в девяти гостевых матчах у «Кельна» лишь три поражения. И это тоже очень любопытная информация.

Прогноз

На «Боруссию» букмекеры предлагают поставить за 1.52, на ничью за 4.65, а на победу «Кельна» — за 6.55.

Скорее всего, Гладбах все-таки наберет в этой игре три очка, но будет непросто. Вряд ли тут есть смысл рассуждать о крупной победе хозяев.

Ставка — победа «Боруссии» + обе забьют за 3.15.

Или можно рассмотреть ставку на победу «Боруссии» с разницей в один гол за 3.64.