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    Сохранит ли «Вольфсбург» место в тройке сильнейших?

    «Аугсбург» — «Вольфсбург». Прогноз и ставка (к. 1.84) на матч чемпионата Германии по футболу 6 февраля 2020 года

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    «Аугсбург» — «Вольфсбург»: прогноз и ставка
    Футболисты «Вольфсбурга»
    В субботу, 6 февраля, «Аугсбург» на своем поле примет «Вольфсбург» в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «WWK-Арене», начнется в 17:30 по московскому времени. «Аугсбург» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Февраля 2021 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Вольфсбург Вольфсбург
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 22 очка.

    «Фуггеры» одержали шесть побед, четырежды сыграли вничью и потерпели девять поражений.

    В пяти последних матчах подопечные Хайко Херрлиха уступили «Штутгарту» (1:4), «Вердеру» (0:2), «Баварии» (0:1) и дортмундской «Боруссии» (1:3), а также выиграли у «Униона» (2:1).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После травмы у «Аугсбурга» восстанавливается защитник Рафаэль Фрамбергер.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 35 баллами.

    На счету «волков» девять побед, восемь ничьих и два поражения в 19 сыгранных турах.

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    • Команда Оливера Гласнера в начале января разошлась миром с «Унионом» (2:2) и «Лейпцигом» (2:2), после чего обыграла «Майнц» (2:0), «Байер» (1:0) и «Фрайбург» (3:0).

    Серьезных кадровых проблем у «Вольфсбурга» сейчас нет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Вольфсбурга» — 1.84, победа «Аугсбурга» — 4.50, ничья — 3.70.

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    «Волки» приятно удивляют своей стабильностью в нынешнем сезоне. В 28 последних встречах во всех турнирах они потерпели всего три поражения, два из которых от признанных лидеров — «Баварии» и дортмундской «Борусси».

    «Фуггеры» подобными успехами похвастаться не могут. Им тяжело даются победы, особенно в 2021 году, в котором они преимущественно проигрывают.

    Учитывая тот факт, что команда Оливера Гласнера ведет борьбу за попадание в топ-4, мы ожидаем от нее высокой мотивации. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Альтернативный вариант — «индивидуальный тотал "Вольфсбурга" больше 1,5» за 1.84. У «волков» нет проблем с реализацией моментов, так что они должны найти проблемные зоны в обороне «Аугсбурга».

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