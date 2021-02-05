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    «Бавария» снова одержит разгромную победу?

    «Герта» — «Бавария». Прогноз и ставка (к. 2.26) на тоталы в Бундеслиге 5 февраля 2021 года

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    «Герта» — «Бавария»: прогноз и ставка
    Футболисты «Баварии»
    В матче 20 тура немецкой Бундеслиги «Герта» примет «Баварию» на поле стадиона «Олимпийский» в Берлине. Игра начнется 5 февраля в 22:30 мск. «Герта» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Февраля 2021 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 22:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 6.10
  • 2
  • 1.30
  • Ставка!
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    «Герта»

    «Герта» очень близка к зоне вылета, имея 17 очков, которые также имеются у «Арминии», занимающей 16 место. В январе команда одержала одну победу, сыграв при этом 6 поединков.

    На данный момент хозяева идут с серией из трех поражений. Они проиграли «Хоффенхайму» 0:3, уступили «Вердеру» 1:4 и были слабее «Айнтрахта» (1:3).

    У «Герты» набралось уже 10 поражений в 19 турах чемпионата. Также команда пропустила 35 голов. Данный результат входит в тройку худших показателей лиги.

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    Дедрик Бойата и Джавайро Дилросун — игроки, которые не попадут в заявку команды на матч из-за травм.

    «Бавария»

    «Бавария» уверенно лидирует в чемпионате, набрав 45 очков. От «Лейпцига» она оторвалась на 7 пунктов и сейчас имеет серию из четырех побед в чемпионате.

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    • «Мюнхенцы» наколотили в этом сезоне уже 57 голов. Свои забивные качества команда продемонстрировала в прошлых двух поединках. Она разгромила «Хоффенхайм» 4:1 и «Шальке» 4:0.

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  • 02/02/2021

    • Чуть раньше «Баварцы» обыграли «Аугсбург» 1:0 и «Фрайбург» 2:1. Но не будем забывать о сенсационном поражении гостей в Кубке Германии. Они вылетели на стадии 1/16 финала от «Хольштайн Киля» (2:3 П).

    Леон Горетцка и Хаки Мартинес находятся на карантине. Также травмирован Корентен Толиссо.

    Прогноз

    Ожидаемо «Герта» стала аутсайдером данного противостояния. На ее победу букмекеры дают 9.20. Победа «Баварии» оценивается коэффициентом 1.29. На ничью дают 6.70.

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    «Бавария» очень уверенно провела два прошлых матча, разгромив соперников четырьмя голами. Гости продолжают держать марку прошлого сезона и являются самой результативной командой лиги.

    Так как «Герта» летела три раза подряд, пропуская не менее трех голов, рекомендуем поставить на результативность «Баварцев». Вполне может зайти вариант ИТБ2 3 за 2.26. Тем более что команда Флика забивала «Герте» по 4 гола в прошлых двух «очках».

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