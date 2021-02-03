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    «Доги» соорудят гол после перерыва

    «Бордо» — «Лилль». Прогноз и ставка (к. 1.73) на футбол, Лига 1, 3 февраля 2021 года

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    «Бордо» — «Лилль»: прогноз и ставка
    Бурак Йылмаз
    «Бордо» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 21:00 мск. «Бордо» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Февраля 2021 года
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  • Франция. Лига 1
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  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.07
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    «Бордо»

    Жирондинцы все никак не вернутся в ранг мощнейших команд Франции. Середняк Лиги 1 — ни дать, ни взять.

    Вот и минувший тур у «Бордо» не получился. Поражение на выезде от лидера «Лиона» (2:1) получилось крайне обидным, ведь решающий мяч был пропущен в компенсированное время.

    В общем, «Бордо» занимает 10 место, хотя вполне может претендовать на попадание в пятерку сильнейших. В активе у жирондинцев 32 очка.

    Календарь и таблица Лиги 1

    У «Бордо» кадровых проблем практически нет. Разве что травмированы хавбеки Отавио и Мехди Заркан.

    «Лилль»

    «Лилль» в минувшем туре в боевом поединке не оставил шансов «Дижону» (1:0). После той победы «доги» поднялись на 1 место.

    «Лилль» прекрасно обороняется, но и без везения не обходится. А как иначе, скажите еще, можно бороться за чемпионский титул?!

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    • Отношения с «Бордо» у «Лилля» складываются довольно успешно. В трех последних поединках «доги» неизменно побеждали.

    Нынешняя серия из четырех побед подряд и стала залогом лидерства команды в чемпионате. Вероятно, «Лилль» будет максимально стремиться удержаться на вершине.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лилль» за 2.10, на ничью за 3.15, а на «Бордо» — за 3.90

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    «Бордо» явно намерен побороться за выход в еврокубки, да и задача дать бой лидеру выглядит актуальной.

    «Лилль» надежен в обороне, к тому же команда удачно играет с жирондинцами.

    Лидер чемпионата наверняка упрется в оборону хозяев, но после перерыва наверняка сумеет ее вскрыть. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.73

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