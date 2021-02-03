«Бордо» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 21:00 мск. «Бордо» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

Жирондинцы все никак не вернутся в ранг мощнейших команд Франции. Середняк Лиги 1 — ни дать, ни взять.

Вот и минувший тур у «Бордо» не получился. Поражение на выезде от лидера «Лиона» (2:1) получилось крайне обидным, ведь решающий мяч был пропущен в компенсированное время.

В общем, «Бордо» занимает 10 место, хотя вполне может претендовать на попадание в пятерку сильнейших. В активе у жирондинцев 32 очка.

Календарь и таблица Лиги 1

У «Бордо» кадровых проблем практически нет. Разве что травмированы хавбеки Отавио и Мехди Заркан.

«Лилль»

«Лилль» в минувшем туре в боевом поединке не оставил шансов «Дижону» (1:0). После той победы «доги» поднялись на 1 место.

«Лилль» прекрасно обороняется, но и без везения не обходится. А как иначе, скажите еще, можно бороться за чемпионский титул?!

Отношения с «Бордо» у «Лилля» складываются довольно успешно. В трех последних поединках «доги» неизменно побеждали.

Нынешняя серия из четырех побед подряд и стала залогом лидерства команды в чемпионате. Вероятно, «Лилль» будет максимально стремиться удержаться на вершине.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лилль» за 2.10, на ничью за 3.15, а на «Бордо» — за 3.90

«Бордо» явно намерен побороться за выход в еврокубки, да и задача дать бой лидеру выглядит актуальной.

«Лилль» надежен в обороне, к тому же команда удачно играет с жирондинцами.

Лидер чемпионата наверняка упрется в оборону хозяев, но после перерыва наверняка сумеет ее вскрыть. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.73