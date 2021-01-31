В матче 22 тура чемпионата Франции «Лилль» примет «Дижон» на стадионе «Пьер Моруа». Событие состоится 31 января. Начало в 19:00 мск. «Лилль» — «Дижон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

По итогам 21 сыгранного матча «Лилль» занимает 2 место (45) в таблице, отставая от ПСЖ только из-за разницы голов. Команда хорошо играет в обороне, пропустив всего 15 голов за сезон. Благодаря этому она проиграла только два раза.

6 января «Лилль» проиграл «Анже» со счетом 1:2, прервав свою 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате.

После «Доги» снова начали побеждать и выиграли три матча подряд. Одним голом они обошлись в матче с «Нимом» и «Ренном». Со счетом 2:1 хозяева победили «Реймс».

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Из травмированных в команде только Бурак Йылмаз и Джереми Пье.

«Дижон»

«Дижону» предстоит борьба за выживание. Сейчас команда имеет 15 очков и занимает 18 место. Она всего в трех пунктов от 17 строчки.

«Дижон» не выигрывает уже четыре тура. Последняя победа была над «Нимом» (3:1) 23 января. После этого гости трижды подряд сыграли вничью. По нулям было сыграно с «Реймсом» и «Марселем», а также со счетом 1:1 команда разошлась со «Страсбургом».

В прошлом туре «Совы» на выезде проиграли «Лорьяну» 2:3, потерпев свое 10 поражение в сезоне. Побед у коллектива всего две.

Яссин Бензия и Анибаль Чала пропустят игру из-за травм у гостей.

Прогноз и ставка

Ожидаемо «Лилль» фаворит встречи. Коэффициенты даются следующие: 1.38 на победу первых, 9.80 на победу вторых и 4.80 на ничью.

«Лилль» имеет отличную статистику в этом сезоне. Команда борется за чемпионский титул и за место в Лиге чемпионов. К тому же она очень мало пропускает, равняясь по этому параметру на ПСЖ.

Две из трех побед хозяев были «сухими». Предлагаем поставить на то, что «Лилль» победит и не пропустит за 2.06.

Последние четыре матча между этими командами заканчивались не очень результативно — не более двух голов. Тем более и сам «Лилль» не забивал больше двух голов в прошлых четырех встречах. Ставим на тотал меньше 2.5 за 1.98.