«Айнтрахт» Ф
В минувшем туре Бундеслиги «Айнтрахт» на выезде разнес в клочья «Арминию» (1:5). Победа получилась, что называется, по делу.
Возвращение Луки Йовича серьезно пошло на пользу команде. «Айнтрахт» Ф уже поднялся на 6 строчку, и это, надо полагать, еще не предел.
Сейчас в активе у франкфуртцев 30 очков. Такая диспозиция вполне может стать неплохим подспорьем к подъему даже в зону Лиги чемпионов. А почему бы нет?!
У «Айнтрахта» матчи с «Гертой» получаются непростыми. До двух последних уверенных побед команда не могла одолеть берлинцев с декабря 2017 года.
«Герта»
У берлинцев турнирное положение похуже. 14 место при 17 набранных очках: с такими показателями «Старой даме» наверняка придется бороться за выживание.
Отрыв от зоны вылета составляет только 2 очка. Причем в минувшем туре берлинцы пали под натиском атак «Вердера» (1:4).
«Герта» не выигрывает уже почти месяц. Во второй день начавшегося года команда разбила «Шальке» (3:0), но и это — не показатель.
Проблема команды лежит не только в слабой игре. Иногда берлинцам банально не везет. Как, например, было в не столь давней встрече с «Арминией» (1:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 1.83, на ничью за 4.15, а на «Герту» — за 4.20
Хозяева проводят весьма мощный отрезок, и явно постараются продлить успешную серию.
«Герта» проигрывает матч за матчем, и отчетная встреча ей ничего радостного не сулит.
«Герта» смотрится блекло, а вот атака хозяев, похоже, нашла свою волну. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Ф с коэффициентом 1.83