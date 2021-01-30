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    «Айнтрахт» огорчит «Старую даму»

    «Айнтрахт» Ф — «Герта». Прогноз и ставка (к. 1.83) на чемпионат Германии по футболу 30 января 2021 года

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    «Айнтрахт» Ф — «Герта»: прогноз и ставка
    Лука Йович
    «Айнтрахт» Ф сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 января, начало — в 17:30 мск. «Айнтрахт» Ф — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Января 2021 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Герта Герта
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Айнтрахт» Ф

    В минувшем туре Бундеслиги «Айнтрахт» на выезде разнес в клочья «Арминию» (1:5). Победа получилась, что называется, по делу.

    Возвращение Луки Йовича серьезно пошло на пользу команде. «Айнтрахт» Ф уже поднялся на 6 строчку, и это, надо полагать, еще не предел.

    Сейчас в активе у франкфуртцев 30 очков. Такая диспозиция вполне может стать неплохим подспорьем к подъему даже в зону Лиги чемпионов. А почему бы нет?!

    Все прогнозы на Бундеслигу

    У «Айнтрахта» матчи с «Гертой» получаются непростыми. До двух последних уверенных побед команда не могла одолеть берлинцев с декабря 2017 года.

    «Герта»

    У берлинцев турнирное положение похуже. 14 место при 17 набранных очках: с такими показателями «Старой даме» наверняка придется бороться за выживание.

    Отрыв от зоны вылета составляет только 2 очка. Причем в минувшем туре берлинцы пали под натиском атак «Вердера» (1:4).

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  • 25/01/2021

    • «Герта» не выигрывает уже почти месяц. Во второй день начавшегося года команда разбила «Шальке» (3:0), но и это — не показатель.

    Проблема команды лежит не только в слабой игре. Иногда берлинцам банально не везет. Как, например, было в не столь давней встрече с «Арминией» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 1.83, на ничью за 4.15, а на «Герту» — за 4.20

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    Хозяева проводят весьма мощный отрезок, и явно постараются продлить успешную серию.

    «Герта» проигрывает матч за матчем, и отчетная встреча ей ничего радостного не сулит.

    «Герта» смотрится блекло, а вот атака хозяев, похоже, нашла свою волну. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Ф с коэффициентом 1.83

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