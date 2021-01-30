«Айнтрахт» Ф сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 января, начало — в 17:30 мск. «Айнтрахт» Ф — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт» Ф

В минувшем туре Бундеслиги «Айнтрахт» на выезде разнес в клочья «Арминию» (1:5). Победа получилась, что называется, по делу.

Возвращение Луки Йовича серьезно пошло на пользу команде. «Айнтрахт» Ф уже поднялся на 6 строчку, и это, надо полагать, еще не предел.

Сейчас в активе у франкфуртцев 30 очков. Такая диспозиция вполне может стать неплохим подспорьем к подъему даже в зону Лиги чемпионов. А почему бы нет?!

Все прогнозы на Бундеслигу

У «Айнтрахта» матчи с «Гертой» получаются непростыми. До двух последних уверенных побед команда не могла одолеть берлинцев с декабря 2017 года.

«Герта»

У берлинцев турнирное положение похуже. 14 место при 17 набранных очках: с такими показателями «Старой даме» наверняка придется бороться за выживание.

Отрыв от зоны вылета составляет только 2 очка. Причем в минувшем туре берлинцы пали под натиском атак «Вердера» (1:4).

«Герта» не выигрывает уже почти месяц. Во второй день начавшегося года команда разбила «Шальке» (3:0), но и это — не показатель.

Проблема команды лежит не только в слабой игре. Иногда берлинцам банально не везет. Как, например, было в не столь давней встрече с «Арминией» (1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 1.83, на ничью за 4.15, а на «Герту» — за 4.20

Хозяева проводят весьма мощный отрезок, и явно постараются продлить успешную серию.

«Герта» проигрывает матч за матчем, и отчетная встреча ей ничего радостного не сулит.

«Герта» смотрится блекло, а вот атака хозяев, похоже, нашла свою волну. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Ф с коэффициентом 1.83