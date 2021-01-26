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    У кого прервется беспроигрышная серия?

    «Жирона» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Кубка Испании 26 января 2021 года

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    «Жирона» — «Вильярреал»: прогноз и ставка
    «Вильярреал» не знает поражений шесть матчей кряду
    В 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» на выезде сыграет с «Жироной». Матч пройдет 26 января. Начало — в 23:00 мск. «Жирона» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Жирона
  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Жирона 23:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Жирона»

    «Жирона» прошла уже три стадии Кубка Испании. Ранее были повержены «Химнастика» (2:0), «Луго» (2:1 в дополнительное время) и представителя элиты «Кадис» (2:0).

    Каталонский коллектив после 22 туров находится на восьмом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своей копилке 33 очка и отстает от зоны плей-офф (шестая строка) на один пункт.

    В своей последней проведенной встрече «Жирона» в родных стенах победила «Эспаньол» со счетом 1:0, тем самым продлив беспроигрышную серию до пяти игр.

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    В этот период «красно-белые» одержали еще одну викторию в кубковом турнире, а также дважды сыграли вничью в чемпионате страны, поделив очки с «Сабаделем» (0:0) дома и «Понферрадиной» (1:1) в гостях.

    «Вильярреал»

    «Желтые» подходят к матчу с серией из шести поединков без поражений. Всего в этом сезоне с учетом Кубка Испании и Примеры команда одержала 11 побед, не считая Лиги Европы.

    При этом она занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. После поражения от «Севильи» (0:2) команда взяла три очка в матче Примеры с «Леванте» (2:1).

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    • Затем «Вильярреал» разгромил «Самору» 4:1, вслед за чем разбил на выезде «Сельту» (4:0). В прошлой стадии Кубка Испании коллектив одолел «Тенерифе» (1:0) на выезде.

    Тем не менее, в двух предыдущих поединках, которые пришлись на Примеру, левантийцы довольствовались ничьими с «Гранадой» (2:2) дома и «Уэской» (0:0) в гостях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,25.

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