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    Найдет ли «Челси» утешение в Кубке Англии?

    «Челси» — «Лутон Таун». Прогноз (к. 2.10) и ставки на Кубок Англии 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Лутон Таун»
    «Челси» демонстрирует не лучшую форму
    «Челси» встретится на своем поле с «Лутон Таун» в рамках четвертого раунда Кубка Англии. Матч пройдет 24 января, начало — в 15:00 мск. «Челси» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Челси»

    Финалист Кубка Англии прошлого сезона прошел одну стадию турнира нынешней кампании. В третье раунде клуб разгромил дома «Моркамб» (4:0).

    Тем временем, в АПЛ «Челси» пока всего лишь седьмой. Судя по всему, про чемпионские амбиции можно забыть, к решению таких задач команда Фрэнка Лэмпарда пока не готова.

    В позапрошлом туре «Синие» выиграли у «Фулхэма» — всего лишь 1:0. Перед этим же было два поражения и ничья. «Челси» с треском проиграл «Арсеналу» и «Манчестер Сити».

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    В прошлом же поединке чемпионата лондонцы проиграли на выезде «Лестеру» (0:2). В восьми предыдущих турах у «Челси» пять поражений и лишь две победы.

    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» также прошел одну стадию Кубка Англии. Коллектив вышел в 1/16 финала, переиграв «Рединг» (1:0).

    «Лутон Таун» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа с 33 набранными баллами.

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    • На счету «Шляпников» девять побед, шесть ничьих и 10 поражений в 25 сыгранных турах.

    В январских матчах команда Натана Джонса уступила «Куинз Парк Рейнджерс» (0:2), одолела «Борнмут» (1:0) и проиграла «Брентфорду» (0:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14.

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    Успех гостей оценивается в 19,00, тогда как ничья — 7,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,10.

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