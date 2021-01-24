«Челси» — «Лутон Таун». Прогноз (к. 2.10) и ставки на Кубок Англии 24 января 2021 года

«Челси»
Финалист Кубка Англии прошлого сезона прошел одну стадию турнира нынешней кампании. В третье раунде клуб разгромил дома «Моркамб» (4:0).
Тем временем, в АПЛ «Челси» пока всего лишь седьмой. Судя по всему, про чемпионские амбиции можно забыть, к решению таких задач команда Фрэнка Лэмпарда пока не готова.
В позапрошлом туре «Синие» выиграли у «Фулхэма» — всего лишь 1:0. Перед этим же было два поражения и ничья. «Челси» с треском проиграл «Арсеналу» и «Манчестер Сити».
В прошлом же поединке чемпионата лондонцы проиграли на выезде «Лестеру» (0:2). В восьми предыдущих турах у «Челси» пять поражений и лишь две победы.
«Лутон Таун»
«Лутон Таун» также прошел одну стадию Кубка Англии. Коллектив вышел в 1/16 финала, переиграв «Рединг» (1:0).
«Лутон Таун» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа с 33 набранными баллами.
На счету «Шляпников» девять побед, шесть ничьих и 10 поражений в 25 сыгранных турах.
В январских матчах команда Натана Джонса уступила «Куинз Парк Рейнджерс» (0:2), одолела «Борнмут» (1:0) и проиграла «Брентфорду» (0:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14.
Успех гостей оценивается в 19,00, тогда как ничья — 7,50.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,10.