«Аугсбург» — «Унион». Прогноз и ставка (к. 4.40) на чемпионат Германии 23 января 2021 года

«Унион» сыграет на выезде с местным «Аугсбургом» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 января, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

В минувшем туре Бундеслиги «Аугсбург» на своем поле уступил «Баварии» (0:1). Это поражение стало третьим кряду, ведь до того команда проиграла «Штутгарту» (1:4) и «Вердеру» (0:2).

И все же, «Аугсбург» сейчас занимает 12 место в турнирной таблице. За выживание бороться команда не будет, а вот попасть в еврокубки еще нужно постараться.

Правда, с такой атакой (17 мячей в 17 матчах) сделать это будет непросто. Улучшить показатели в нападении в дуэли с грядущим соперником будет также сложно.

Все прогнозы на Бундеслигу

В целом, клуб проиграл пять из шести предыдущих матчах во всех турнирах. Исключением стал победный поединок на выезде с «Кельном» (1:0) 2 января.

«Унион»

«Унион» в этом сезоне приятно удивляет. Можно даже сказать, шокировать. Скромная команда из Берлина продолжает погоню за лидерами.

В турнирной таблице «Унион» занимает шестое место в зоне еврокубков, при этом отставание от лигочемпионской четвертой строчки составляет всего лишь один балл.

Для понимания ситуации: ранее обыграть «Унион» не смогли ни «Бавария», ни дортмундская «Боруссия», ни «Байер» — то есть, три из четырех представителей топ-4.

В прошлом туре закончилась беспроигрышная серия «Униона», которая составила шесть матчей — три победы и три ничьи. Остудить пыл столичного клуба сумел «Лейпциг» (0:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Унион» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,40.