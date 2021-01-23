«Аугсбург» — «Унион». Прогноз и ставка (к. 4.40) на чемпионат Германии 23 января 2021 года

«Аугсбург»
В минувшем туре Бундеслиги «Аугсбург» на своем поле уступил «Баварии» (0:1). Это поражение стало третьим кряду, ведь до того команда проиграла «Штутгарту» (1:4) и «Вердеру» (0:2).
И все же, «Аугсбург» сейчас занимает 12 место в турнирной таблице. За выживание бороться команда не будет, а вот попасть в еврокубки еще нужно постараться.
Правда, с такой атакой (17 мячей в 17 матчах) сделать это будет непросто. Улучшить показатели в нападении в дуэли с грядущим соперником будет также сложно.
В целом, клуб проиграл пять из шести предыдущих матчах во всех турнирах. Исключением стал победный поединок на выезде с «Кельном» (1:0) 2 января.
«Унион»
«Унион» в этом сезоне приятно удивляет. Можно даже сказать, шокировать. Скромная команда из Берлина продолжает погоню за лидерами.
В турнирной таблице «Унион» занимает шестое место в зоне еврокубков, при этом отставание от лигочемпионской четвертой строчки составляет всего лишь один балл.
Для понимания ситуации: ранее обыграть «Унион» не смогли ни «Бавария», ни дортмундская «Боруссия», ни «Байер» — то есть, три из четырех представителей топ-4.
В прошлом туре закончилась беспроигрышная серия «Униона», которая составила шесть матчей — три победы и три ничьи. Остудить пыл столичного клуба сумел «Лейпциг» (0:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Унион» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,40.