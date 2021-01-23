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    Реабилитируется ли «Унион» от неудачи?

    «Аугсбург» — «Унион». Прогноз и ставка (к. 4.40) на чемпионат Германии 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Унион»
    «Унион» занимает шестое место
    «Унион» сыграет на выезде с местным «Аугсбургом» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 января, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Января 2021 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Аугсбург»

    В минувшем туре Бундеслиги «Аугсбург» на своем поле уступил «Баварии» (0:1). Это поражение стало третьим кряду, ведь до того команда проиграла «Штутгарту» (1:4) и «Вердеру» (0:2).

    И все же, «Аугсбург» сейчас занимает 12 место в турнирной таблице. За выживание бороться команда не будет, а вот попасть в еврокубки еще нужно постараться.

    Правда, с такой атакой (17 мячей в 17 матчах) сделать это будет непросто. Улучшить показатели в нападении в дуэли с грядущим соперником будет также сложно.

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    В целом, клуб проиграл пять из шести предыдущих матчах во всех турнирах. Исключением стал победный поединок на выезде с «Кельном» (1:0) 2 января.

    «Унион»

    «Унион» в этом сезоне приятно удивляет. Можно даже сказать, шокировать. Скромная команда из Берлина продолжает погоню за лидерами.

    В турнирной таблице «Унион» занимает шестое место в зоне еврокубков, при этом отставание от лигочемпионской четвертой строчки составляет всего лишь один балл.

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    • Для понимания ситуации: ранее обыграть «Унион» не смогли ни «Бавария», ни дортмундская «Боруссия», ни «Байер» — то есть, три из четырех представителей топ-4.

    В прошлом туре закончилась беспроигрышная серия «Униона», которая составила шесть матчей — три победы и три ничьи. Остудить пыл столичного клуба сумел «Лейпциг» (0:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Унион» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,40.

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