«Галатасарай» — «Денизлиспор». Прогноз и ставка (к. 1.97) на матч чемпионата Турции 20 января 2021 года

20 января в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком» «Галатасарай» сыграет с «Денизлиспором» в 20-м туре турецкой Суперлиги. Начало матча — в 19:00 по мск. «Галатасарай» — «Денизлиспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

После 18 проведенных матчей «Галатасарай» с 33 набранными очками расположился на четвертой строке в турнирной таблице турецкой Супелиги. От дуэта лидеров коллектив отстает на пять пунктов.

«Желто-красные» в минувшем поединке чемпионата в дерби потерпели фиаско от «Бешикташа» со счетом 0:2. Это поражения стало для них вторым за последние три игры первенства. Также они уступили еще в гостях «Коньяспору» — 3:4.

Между этими встречами «львы» добились двух викторий. Сперва в рамках первенства они разгромили в родных стенах «Генчлербирлиги» (6:0), а затем в 1/8 финала Кубка страны по пенальти прошли «Малатяспор».

В текущем чемпионате «Галатасарай» на своей арене потерпел только одно поражение, еще пять встреч выиграл и трижды делил очки с оппонентами, разница забитых и пропущенных — 18:5.

«Денизлиспор»

«Денизлиспор» замыкает турнирную таблицу чемпионата Турции. У команды на счету всего 14 очков и отставание от спасительной строки составляет пять баллов.

«Петухи» не могут победить на протяжении пяти последних игр первенства, проиграв за этот период три игры и дважды сыграв вничью. Обе мировые в этот период были на выезде — с «Ризеспор» (1:1) и «Сивасспор» (2:2).

Фиаско в этот период состоялись в родных стенах. «Зелено-черные» уступили командам из зоны вылета — 1:2 «Анкарагюджю», 0:1 «Кайсериспору», а также 0:2 «Хатаяспору», находящемуся сейчас на пятой строке.

Вне родных стен «Денизлиспор» выступает хорошо, как для аутсайдера. Он выиграл две игры при трех ничьих и четырех поражениях, забил 13 мячей, а пропустил 19.

В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.37.

На викторию «Денизлиспор» дают — 8.90, ничья оценена — в 5.40.

«Львы», которые еще не теряют надежды побороться за золото, должны на своем поле уверенно обыгрывать главного аутсайдера первенства. Наша ставка и прогноз — П1 с форой (-1,5).