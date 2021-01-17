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    «Ницца» упрется в оборону «Бордо»

    «Ницца» — «Бордо». Прогноз и ставка (к. 1.65) на футбол 17 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Бордо»
    Юсеф Атель
    «Ницца» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 января, начало — в 17:00 мск. «Ницца» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Января 2021 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 17:00 Бордо Бордо
  • Бордо
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Ницца»

    Твердый середняк Лиги 1 пока что оправдывает свой негласный статус. 23 очка в активе у команды при 13 месте в турнирной таблице.

    Минувший тур для «Ниццы» получился не слишком удачным. Все-таки ничья на выезде с нестабильным «Метцем» (1:1) — не бог весть какое достижение.

    Между тем, команда ведь находится в очевидном кризисе. Последняя виктория случилась еще месяц назад, когда на выезде был обыгран слабый «Ним» (0:2).

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    «Ницца» не выигрывает уже месяц. Вряд ли в этом поединке хозяевам удастся прервать неприятную серию, особенно с учетом довольно крепких тылов соперника.

    «Бордо»

    «Бордо» в минувшем туре дома переиграл «Лорьян» (2:1). Впрочем, пока что жирондинцы не поднимаются выше 10 места.

    Вообще, команда все никак не может вернуться в группу лидеров. Давненько «Бордо» не участвовал в чемпионской гонке, постепенно превратившись в середняка Лиги 1.

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    • В этом матче гости наверняка будут действовать вторым номером. «Бордо» немного пропускает — 21 мяч в 19 матчах. Правда, забивает маловато (20 голов).

    В этом матче гостям не помогут Хатем Бен-Арфа и Мехди Заркан. Оба этих игрока находятся в клубном лазарете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ниццу» за 2.35, на ничью за 3.30, а на «Бордо» — за 3.10

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    «Ницца» весьма успешно играет с жирондинцами. В последних 5 матчах команда добыла две победы при трех мировых.

    «Бордо» имеет довольно надежные тылы, и в этом матче имеет все шансы использовать свои лучшие качества.

    Матчи между этими соперниками редко бывают результативными, а оборона гостей имеет шанс вновь блеснуть своей надежностью. Наши прогноз и ставка — Победа «Бордо» или ничья с коэффициентом 1.65

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