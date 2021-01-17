«Ницца» — «Бордо». Прогноз и ставка (к. 1.65) на футбол 17 января 2021 года

«Ницца» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 января, начало — в 17:00 мск. «Ницца» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

Твердый середняк Лиги 1 пока что оправдывает свой негласный статус. 23 очка в активе у команды при 13 месте в турнирной таблице.

Минувший тур для «Ниццы» получился не слишком удачным. Все-таки ничья на выезде с нестабильным «Метцем» (1:1) — не бог весть какое достижение.

Между тем, команда ведь находится в очевидном кризисе. Последняя виктория случилась еще месяц назад, когда на выезде был обыгран слабый «Ним» (0:2).

Все прогнозы на Лигу 1

«Ницца» не выигрывает уже месяц. Вряд ли в этом поединке хозяевам удастся прервать неприятную серию, особенно с учетом довольно крепких тылов соперника.

«Бордо»

«Бордо» в минувшем туре дома переиграл «Лорьян» (2:1). Впрочем, пока что жирондинцы не поднимаются выше 10 места.

Вообще, команда все никак не может вернуться в группу лидеров. Давненько «Бордо» не участвовал в чемпионской гонке, постепенно превратившись в середняка Лиги 1.

В этом матче гости наверняка будут действовать вторым номером. «Бордо» немного пропускает — 21 мяч в 19 матчах. Правда, забивает маловато (20 голов).

В этом матче гостям не помогут Хатем Бен-Арфа и Мехди Заркан. Оба этих игрока находятся в клубном лазарете.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ниццу» за 2.35, на ничью за 3.30, а на «Бордо» — за 3.10

«Ницца» весьма успешно играет с жирондинцами. В последних 5 матчах команда добыла две победы при трех мировых.

«Бордо» имеет довольно надежные тылы, и в этом матче имеет все шансы использовать свои лучшие качества.

Матчи между этими соперниками редко бывают результативными, а оборона гостей имеет шанс вновь блеснуть своей надежностью. Наши прогноз и ставка — Победа «Бордо» или ничья с коэффициентом 1.65