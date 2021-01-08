ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Молодежная сборная России снова не смогла выиграть ЧМЗакономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой» «Ливерпуль» стал чемпионом впервые за 30 летГлавные события 2020 года. Пандемия COVID-19, гегемония «Баварии» и мерсисайдский триумф Клопп ошибся с выбором центрбековНехватка защитников может стоить титула уставшему «Ливерпулю»
  • 07:54
    • Сборная США выиграла МЧМ-2021, обыграв в финале Канаду
  • 06:59
    • Россия проиграла Финляндии в матче за третье место на МЧМ-2021
  • 09:55
    • Сборная России сыграет в группе с США на МЧМ-2022
  • 09:39
    • «Лейкерс» обыграл «Мемфис», «Миннесота» продлила серию поражений
  • 09:18
    • Хоккеисты сборной России не попали в символическую сборную МЧМ-2021
  • 07:15
    • Ларионов прокомментировал поражение от сборной Финляндии
  • 00:47
    • «Тоттенхэм» обыграл «Бренфорд» и вышел в финал Кубка лиги
    Все новости спорта

    В Браге будет «низовой» матч?

    «Брага» — «Маритиму». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.79 на матч чемпионата Португалии 8 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Брагу
    Прогноз и ставки на «Брага» — «Маритиму»
    Игроки «Браги»
    В ночь с 7 на 8 января в рамках 13-го тура чемпионата Португалии по футболу «Брага» на своем поле примет «Маритиму». Встреча начнется в полночь по мск. Прогноз на «Брага» — «Маритиму».
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 08 Января 2021 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 00:00 Маритиму Маритиму
  • Фуншал
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 8.20
  • Ставка!
    •

    «Брага»

    «Брага» с 24 зачетными пунктами находится на четвертой позиции в турнирной таблице португальского первенства, отставая от третьей строки на четыре пункта.

    В текущем розыгрыше чемпионата страны «оружейники» еще не играли вничью, восемь раз праздновали викторию и четырежды они были повержены, забить удалось 21 гол, пропустили 12.

    В минувшем туре чемпионата «архиепископов» проиграли на выезде «Спортингу» со счетом 0:2. Тем самым они прервали свою 5-матчевую победную серия с учетом всех турниров. Непосредственно во внутреннем первенстве в этот период они крупно выиграли дома у «Риу Аве» (3:0) и на выезде у «Боавишты» (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущем розыгрыше чемпионата Португалии «Брага» добилась четырех викторий при одном фиаско, разница забитых и пропущенных мячей в них составляет 7:2.

    «Маритиму»

    У «Маритиму» на счету находится всего 14 набранных очков, с которыми коллектив идет восьмым в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на пять баллов.

    Клуб из города Фуншал за всю турнирную дистанцию выиграл четыре встречи, два раза делил очки с оппонентами и шесть матчей проиграл, разница мячей — 14:16.

  • Главные события 2020 года. Пандемия COVID-19, гегемония «Баварии» и мерсисайдский триумф
  • Самые главные итоги сумасшедшего 2020 года
  • Вчера

    • «Львы Мадейры» не проигрывают уже на протяжении 4-матчей во всех турнирах. Непосредственно в чемпионате за этот период они выиграли две игры при одной мировой. В минувшем туре островитяне расписали домашнюю ничью с «Боавиштой» — 0:0.

    Вне родных стен в текущем португальском первенстве «Маритиму» пока играет бескомпромиссно, дважды победив при четырех фиаско, забито девять мячей, пропущено 11.

    В прошлом сезоне на поле «Браги» эти коллективы сыграли вничью (2:2), а в Фуншале победили «оружейники» — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.40.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    На викторию «Маритиму» дают — 7.80, ничья оценена — в 5.05.

    За последние восемь очных встреч этих клубов только один раз было забито более трех голов. Так что от данной игры вполне можно ожидать низового исхода. Наш прогноз и ставка — ТМ 3,0. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Нумансия — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Трактор — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Болонья — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сассуоло — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Кротоне — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Сампдория — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Аталанта — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Мутильвера — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Корнелья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Наполи — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Метц — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лорьян — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Молодежная сборная России снова не смогла выиграть ЧМ
  • Закономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой»
    • Вчера в 12:59     Роберт Левандовски
  • Лучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает
    • 04:14 31/12/2020     Валерий Карпин
  • Лучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик
    • 02:09 04/01/2021
    «Брага» — «Маритиму». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.79 на матч чемпионата Португалии 8 января 2021 года. Прогноз на «Брага» — «Маритиму». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
    Комментарии
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры