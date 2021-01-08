«Брага» — «Маритиму». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.79 на матч чемпионата Португалии 8 января 2021 года

В ночь с 7 на 8 января в рамках 13-го тура чемпионата Португалии по футболу «Брага» на своем поле примет «Маритиму». Встреча начнется в полночь по мск. Прогноз на «Брага» — «Маритиму».

«Брага»

«Брага» с 24 зачетными пунктами находится на четвертой позиции в турнирной таблице португальского первенства, отставая от третьей строки на четыре пункта.

В текущем розыгрыше чемпионата страны «оружейники» еще не играли вничью, восемь раз праздновали викторию и четырежды они были повержены, забить удалось 21 гол, пропустили 12.

В минувшем туре чемпионата «архиепископов» проиграли на выезде «Спортингу» со счетом 0:2. Тем самым они прервали свою 5-матчевую победную серия с учетом всех турниров. Непосредственно во внутреннем первенстве в этот период они крупно выиграли дома у «Риу Аве» (3:0) и на выезде у «Боавишты» (4:1).

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В родных стенах в текущем розыгрыше чемпионата Португалии «Брага» добилась четырех викторий при одном фиаско, разница забитых и пропущенных мячей в них составляет 7:2.

«Маритиму»

У «Маритиму» на счету находится всего 14 набранных очков, с которыми коллектив идет восьмым в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на пять баллов.

Клуб из города Фуншал за всю турнирную дистанцию выиграл четыре встречи, два раза делил очки с оппонентами и шесть матчей проиграл, разница мячей — 14:16.

«Львы Мадейры» не проигрывают уже на протяжении 4-матчей во всех турнирах. Непосредственно в чемпионате за этот период они выиграли две игры при одной мировой. В минувшем туре островитяне расписали домашнюю ничью с «Боавиштой» — 0:0.

Вне родных стен в текущем португальском первенстве «Маритиму» пока играет бескомпромиссно, дважды победив при четырех фиаско, забито девять мячей, пропущено 11.

В прошлом сезоне на поле «Браги» эти коллективы сыграли вничью (2:2), а в Фуншале победили «оружейники» — 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.40.

На викторию «Маритиму» дают — 7.80, ничья оценена — в 5.05.

За последние восемь очных встреч этих клубов только один раз было забито более трех голов. Так что от данной игры вполне можно ожидать низового исхода. Наш прогноз и ставка — ТМ 3,0. 0