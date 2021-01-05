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    «Нервионцы» легко разберутся с представителем Сегунды Б?

    «Линарес» — «Севилья». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.68 на матч Кубка Испании 5 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Линарес» — «Севилья»
    Лукас Окампос
    В рамках 1/32 финала Кубка Короля «Линарес» 5 января на своей территории сразится с «Севильей». Стартовый свисток будет дан в 21:00 по мск. Прогноз на «Линарес» — «Севилья».

    «Линарес»

    «Линарес» представляет Сегунду Б — третий по силе дивизион Испании. В одной из групп коллектив идет третьим в турнирной таблице.

    В восьми проведенных матчах чемпионата команда четыре раза выиграла, дважды сыграла вничью и столько же встреч проиграла. От первого места ее отделяет три балла.

    На предыдущем этапе Кубка Короля «трехцветные» разобрались с коллективом из своего дивизиона — «Интер де Мадрид», обыграв его на выезде со счетом 3:0.

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    Стоит отметить, что у «Линареса» сейчас 5-матчевая беспроигрышная серия, где было четыре победы и только один пропущенный гол.

    «Севилья»

    «Севилья» также преодолела уже одну стадию кубкового розыгрыша, одолев на предыдущей стадии четвертолиговую «Луцену» на ее территории со счетом 3:0.

    «Нервионцы» уже на протяжении месяца не знают горечи поражений с учетом всех турниров. Последний раз они уступали 5 декабря «Реалу» (0:1) в рамках Примеры.

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    • После того «красно-белые» добыли пять викторий и дважды сыграли вничью, одна из которых состоялась в последней проведенной встрече в дерби с «Бетисом» — 1:1.

    В турнирной таблице Ла Лиги «Севилья» по итогам 15 матчей идет на шестом месте, но от топ-4 отстает всего лишь на два балла и к тому же имеет еще две игры в запасе.

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    В 2018 году эти команды провели товарняк, где крупно победила «Севилья» со счетом 6:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение гостям: победа «Севильи» — 1.12, победа «Линареса» — 10.00, ничья — 6.50.

    Прогнозируем, что старшие по классу не будут иметь проблем с представителем третьего дивизиона и выиграют без пропущенных мячей. Наша ставка на эту встречу — «Севилья» победит и не пропустит. 0

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