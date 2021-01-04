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    «Драконы» преуспеют в первом тайме

    «Порту» — «Морейренсе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч Примейра-лиги 4 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Порту» — «Морейренсе»
    Маланг Сарр
    «Порту» сыграет на своем поле со «Морейренсе» в рамках 12-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 4 января, начало — в 00:00 мск. Прогноз на «Порту» — «Морейренсе».

    «Порту»

    «Порту» пребывает на 3 месте в турнирной таблице. Такое положение дел, разумеется, явно не устраивает амбициозный клуб, привыкший исключительно к борьбе за чемпионство.

    Минувший тур «драконы» провели плодотворно. На выезде «Порту» сумел переиграть «Гимарайнш» со счетом 2:3.

    Разумеется, в матче с середняком лиги иного исхода, кроме победы, не планируется. «Порту» явно будет действовать с позиции силы.

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    С «Морейренсе» команда играет вполне успешно. В последних 5 матчах «Порту» победил четырежды при одной ничьей.

    «Морейренсе»

    «Морейренсе» находится на 8 месте в турнирной таблице. Правда, до зоны вылета рукой подать — всего 4 зачетных балла.

    По всей видимости, «Морейренсе» не будет претендовать на выход в еврокубки. Скорее всего, команда будет околачиваться приблизительно на нынешних позициях.

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    • В минувшем туре команда минимально обыграла «Санта Клару». Правда, с результативностью у «Морейренсе» все равно дела обстоят не лучшим образом — только 8 забитых мячей в 11 матчах.

    Не так давно команда дала бой на выезде лидеру «Спортингу» (2:1). Не исключено, что и в матче с «Порту» «Морейренсе» покажет себя с наилучшей стороны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.20, на ничью за 6.30, а на «Морейренсе» — за 16.00.

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    «Порту» вовсю стремится преуспеть в чемпионской гонке, для чего соперников уровня «Морейренсе» должен обыгрывать без проблем.

    «Морейренсе», в свою очередь, проводит продуктивный отрезок, и наверняка постарается достойно выступить в поединке с сильным оппонентом.

    «Драконы» вряд ли будут тянуть с первым голом, да и вообще, постараются обеспечить себе комфортный задел еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» в 1 тайме с коэффициентом 1.60 0

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    «Порту» — «Морейренсе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч Примейра-лиги 4 января 2020 года. Прогноз на «Порту» — «Морейренсе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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