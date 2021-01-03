«Интер» — «Кротоне». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Серии А 3 января 2021 года

В матче 15 тура итальянской Серии А «Интер» примет «Кротоне» на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток прозвучит 3 января в 14:30 мск. Прогноз на «Интер» — «Кротоне».

«Интер»

«Нерадзурри» подходят к этой встрече с 7-матчевой серией побед в чемпионате. «Интер» продолжает навязывать «Милану» борьбу за чемпионство. Сейчас у подопечных Конте 33 очка, а у их соперников на пункт больше.

«Черно-синие» — самая результативная команда лиги с 34 голами. Благодаря такой результативности хозяева выиграли 10 из 14 матчей сезоне в Серии А и потерпели только одно поражение.

Два последних матча «Интер» выиграл с одинаковым счетом 2:1. Под статистику попали «Верона» и «Специя». Также коллектив отпраздновал победы над «Наполи» (1:0) и «Кальяри» (3:1).

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Дома «Интер» выиграл 4 матча подряд, но при этом только в одном из них оставался сухим.

«Кротоне»

«Кротоне» находится в находится в зоне вылета, а точнее на 19 позиции с 9 очками.

«Пифагорейцы» с трудом набирают очки. Правда, за четыре последних тура команда одержала свои две единственные победы в сезоне. Помимо этого гости проиграли 9 матчей и в трех сыграли мировую.

В прошлом туре «акулы» смогли обыграть «Парму» 2:1. Перед этим они выиграли у «Специи» 4:1. Также были нулевая ничья с «Удинезе» и поражение от «Сампдории» 1:3.

В гостях «Кротоне» еще ни разу не выигрывал — 2 ничьи и 5 поражений, а также 5 забитых и 16 пропущенных голов.

Прогноз и ставка

«Интер» котируется за 1.20, а на «Кротоне» дают 15.0. Даже ничья рассматривается с меньшим коэффициентом — 7.20.

«Нерадзурри» набрали отличную форму и они явно не собираются на этом останавливаться. Команде Конте нужно выигрывать, чтобы иметь шансы на чемпионство.

Мы сосредоточимся на результативности хозяев. В среднем за игру они забивают по 2-3 гола. Ставим на ИТ 1 больше 2.5 за 1.78. 0