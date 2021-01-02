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    «Сток» и «Борнмут» много не забьют

    «Сток Сити» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Чемпионшипа 2 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Борнмут»
    Джуниор Станислас
    В матче 23 тура Чемпионшипа «Сток Сити» на стадионе «Бет365» примет одного из лидеров чемпионата «Борнмут». Прогноз на «Сток Сити» — «Борнмут».

    «Сток Сити»

    Беспроигрышная серия «Сток Сити» в чемпионате достигла пяти матчей. Правда, 4 из этих 5 поединков были сыграны вничью. Тем не менее команда подобралась к зоне плей-офф и сейчас занимает 7 место (35 очков).

    В последних турах у «гончаров» была ничья с «Ковентри» (0:0) и «Ноттингем Форест» (1:1). Перед этим хозяева проиграли в четвертьфинале Кубка лиги «Тоттенхэму» 1:3.

    Единственная победа в шести последних турах Чемпионшипа была в матче против «Блэкберна» (1:0).

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    В списке травмированных у команды Адам Дэвис и Ангус Ганн.

    «Борнмут»

    «Борнмут» проиграл «Брентфорду» 1:2 и потерял вторую строчку. Гости опустились на 4 место с 38 баллами.

    До поражения «вишни» не проигрывали пять туров, при этом даже не пропускали. К слову, «красно-черные» входят в топ-4 команд, которые меньше всех пропускают на данный момент.

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    • Итак, до поражения от «Брентфорда» «Борнмут» разгромил «Хаддерсфилд» (5:0) и обыграл «Уикомб» (1:0). Также была нулевая ничья с «Лутоном».

    Кэмерон Картер-Викерс, Крис Мефам и Джек Стэйси — травмированные футболисты у гостей.

    Прогноз и ставка

    С коэффициентом 2.18 букмекеры предлагают победу «Борнмута», а на успех «Стока» они поставили 3.50. Ничья котируется с показателем 3.25.

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    Последние две игры оставались за гостями, но это было два года назад. Сейчас «Сток» способен дать бой. Команда имеет неплохую серию, пропустив всего гол в пяти турах.

    Обе команды мало пропускали в прошлых поединках. Так что мы ожидаем низовой матч. Ставим на тотал меньше 2.5 за 1.74. 0

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