«Хоффенхайм» — «Фрайбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.86 на матч Бундеслиги 2 января 2021 года

2 января состоится матч 14 тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» примет «Фрайбург» на стадионе «ПриЗироу Арена» в Зинсхайме. Начало в 17:30 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Фрайбург».

«Хоффенхайм»

«Хоффе» занимают 12 место с 15 очками на счету. В этом сезоне команда одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

«Бело-голубые» одержали важную победу над «Боруссией» М (2:1). Благодаря ей они прервали серию из двух поражений — 0:1 с «Лейпцигом» и 1:4 с «Байером». До всего этого команда победила «Аугсбург» 3:1.

«Хоффенхайм» выиграл только два домашних матча из 6 сыгранных при трех поражениях. При этом команда победила только в одном из пяти последних.

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Также добавим, что 22 декабря «Хоффенхайм» потерпел поражение в 1/16 финала Кубка Германии, уступив «Гройтер Фюрту» в серии пенальти (2:3 П).

«Фрайбург»

До поражения в Кубке Германии от «Штутгарта» со счетом 0:1, «Фрайбург» имел серию из трех побед.

Гости находятся на 10 месте турнирной таблицы Бундеслиги. У них на два пункта больше, чем у хозяев. Тем не менее в чемпионате у коллектива серия из пяти матчей без поражений — 3 победы и 2 ничьи.

За три прошлых тура «бразильцы из Брайсгау» пропустили всего один гол. Они победили «Арминию» (2:0) и «Шальке» (2:0). Также команда разгромила «Герту» (4:1).

Последнее поражение «Фрайбург» потерпел 22 ноября, уступив 1:3 «Майнцу».

Прогноз и ставка

Согласно котировкам букмекеров, «Хоффенхайм» является фаворитом за 2.01, тогда как на «Фрайбург» дается 3.55. С коэффициентом 3.85 выставлена ничья.

«Красно-черные» выиграли две последние очные встречи — 3:0 и 1:0. К этой игре они подходят в хорошей форме, поскольку достойно выступали на протяжении 6 матчей.

Мы ставим на то, что «Фрайбург» не проиграет за 1.86. Результаты гостей внушают доверие. 0