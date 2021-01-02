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    Не уступит ли «Фрайбург» и в этот раз?

    «Хоффенхайм» — «Фрайбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.86 на матч Бундеслиги 2 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Фрайбург»
    Роланд Шаллаи
    2 января состоится матч 14 тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» примет «Фрайбург» на стадионе «ПриЗироу Арена» в Зинсхайме. Начало в 17:30 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Фрайбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Января 2021 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 17:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффе» занимают 12 место с 15 очками на счету. В этом сезоне команда одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

    «Бело-голубые» одержали важную победу над «Боруссией» М (2:1). Благодаря ей они прервали серию из двух поражений — 0:1 с «Лейпцигом» и 1:4 с «Байером». До всего этого команда победила «Аугсбург» 3:1.

    «Хоффенхайм» выиграл только два домашних матча из 6 сыгранных при трех поражениях. При этом команда победила только в одном из пяти последних.

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    Также добавим, что 22 декабря «Хоффенхайм» потерпел поражение в 1/16 финала Кубка Германии, уступив «Гройтер Фюрту» в серии пенальти (2:3 П).

    «Фрайбург»

    До поражения в Кубке Германии от «Штутгарта» со счетом 0:1, «Фрайбург» имел серию из трех побед.

    Гости находятся на 10 месте турнирной таблицы Бундеслиги. У них на два пункта больше, чем у хозяев. Тем не менее в чемпионате у коллектива серия из пяти матчей без поражений — 3 победы и 2 ничьи.

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    • За три прошлых тура «бразильцы из Брайсгау» пропустили всего один гол. Они победили «Арминию» (2:0) и «Шальке» (2:0). Также команда разгромила «Герту» (4:1).

    Последнее поражение «Фрайбург» потерпел 22 ноября, уступив 1:3 «Майнцу».

    Прогноз и ставка

    Согласно котировкам букмекеров, «Хоффенхайм» является фаворитом за 2.01, тогда как на «Фрайбург» дается 3.55. С коэффициентом 3.85 выставлена ничья.

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    «Красно-черные» выиграли две последние очные встречи — 3:0 и 1:0. К этой игре они подходят в хорошей форме, поскольку достойно выступали на протяжении 6 матчей.

    Мы ставим на то, что «Фрайбург» не проиграет за 1.86. Результаты гостей внушают доверие. 0

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    «Хоффенхайм» — «Фрайбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.86 на матч Бундеслиги 2 января 2021 года. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Фрайбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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