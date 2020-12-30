«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 30 декабря 2020 года

В среду, 30 декабря, «Ньюкасл» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 18 очков.

«Сороки» одержали пять побед, трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений в 14 сыгранных турах.

В декабре команда Стива Брюса обыграла «Вест Бромвич» (2:1), разошлась миром с «Фулхэмом» (1:1), а также уступила «Лидсу» (2:5) и «Манчестер Сити» (0:2).

Также «Ньюкасл» вылетел из Кубка английской лиги, потерпев поражение от «Брентфорда» (0:1) в четвертьфинале.

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Среди травмированных у «сорок» значатся Мартин Дубравка и Ален Сен-Максимен.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги с 32 набранными очками.

«Красные» одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели одно поражение в 15 сыгранных турах.

В этом месяце подопечные Юргена Клоппа выиграли у «Вулверхэмптона» (4:0), «Тоттенхэма» (2:1) и «Кристал Пэлас» (7:0), но поделили очки с «Фулхэмом» (1:1) и «Вест Бромвичем» (1:1).

Кроме того, «Ливерпуль» успешно завершил выступление в групповом этапе Лиги чемпионов, став первым в квартете D.

После травм у мерсисайдцев восстанавливаются Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Диогу Жота, Константинос Цимикас, Тьяго Алькантара и Жоэль Матип.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ливерпуля» — 1.30, победа «Ньюкасла» — 9.80, ничья — 6.10.

На данном этапе сезона «красные» кажутся очень нестабильным коллективом, который может как разгромить даже самого грозного оппонента, так и провалиться во встрече с аутсайдером.

Возможно, это связано с кадровыми проблемами мерсисайдцев, которым в условиях плотного графика приходится играть без двух основных центральных защитников.

Допускаем, что на «Сент-Джеймс Парк» гости наберут три очка, вот только их победа вряд ли будет убедительной, тем более что «сороки» способны навязать борьбу на своем поле. Наш прогноз и ставка — «победа "Ньюкасла" с форой +1,5» за 2.05.

Еще один вариант — «гости забьют» за 1.74. Оборона «Ливерпуля» в этом сезоне не впечатляет, так что Алиссону придется постараться, чтобы оставить свои ворота на замке. 0