ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилТрансферный дайджест. 22-28 декабря Ханс-Дитер ФликГерой года-2020. Победитель ЛЧ, чемпион АПЛ и российский прорыв в теннисе Это первый случай с 2012 года, когда сборная России не смогла забить хотя бы один гол в матче МЧМБез паники. Чехи засветили все слабые стороны российской «молодежки»
  • 08:11
    • «Денвер» одержал победу над «Хьюстоном», «Оклахома» проиграла «Юте»
  • 07:33
    • Месси и Суарес в 2022 году могут воссоединиться в клубе Бекхэма
  • 22:44
    • Павлова и Елисеев выиграли «Рождественскую гонку»
  • 22:30
    • «Челси» не справился с «Астон Виллой»
  • 22:05
    • «Динамо» забросило шесть безответных шайб «Спартаку»
  • 21:52
    • Хет-трик Кузьменко помог СКА одолеть «Сочи»
  • 19:21
    • Встреча «Эвертона» и «Ман Сити» перенесена из-за коронавируса
    Все новости спорта

    Справится ли «Ливерпуль» с насыщенным календарем?

    «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 30 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ньюкасл Прогнозы на Ливерпуль Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Ливерпуль»
    Мохамед Салах
    В среду, 30 декабря, «Ньюкасл» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Ньюкасл» — «Ливерпуль».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Декабря 2020 года
    Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 23:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 10.00
  • X
  • 5.75
  • 2
  • 1.30
  • Ставка!
    •

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 18 очков.

    «Сороки» одержали пять побед, трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений в 14 сыгранных турах.

    В декабре команда Стива Брюса обыграла «Вест Бромвич» (2:1), разошлась миром с «Фулхэмом» (1:1), а также уступила «Лидсу» (2:5) и «Манчестер Сити» (0:2).

    Также «Ньюкасл» вылетел из Кубка английской лиги, потерпев поражение от «Брентфорда» (0:1) в четвертьфинале.

    Все прогнозы на АПЛ

    Среди травмированных у «сорок» значатся Мартин Дубравка и Ален Сен-Максимен.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги с 32 набранными очками.

    «Красные» одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели одно поражение в 15 сыгранных турах.

  • «Ливерпуль» не будет чемпионом, если зимой не подпишет защитника
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Вест Бромвич»
  • Вчера

    • В этом месяце подопечные Юргена Клоппа выиграли у «Вулверхэмптона» (4:0), «Тоттенхэма» (2:1) и «Кристал Пэлас» (7:0), но поделили очки с «Фулхэмом» (1:1) и «Вест Бромвичем» (1:1).

    Кроме того, «Ливерпуль» успешно завершил выступление в групповом этапе Лиги чемпионов, став первым в квартете D.

    После травм у мерсисайдцев восстанавливаются Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Диогу Жота, Константинос Цимикас, Тьяго Алькантара и Жоэль Матип.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ливерпуля» — 1.30, победа «Ньюкасла» — 9.80, ничья — 6.10.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    На данном этапе сезона «красные» кажутся очень нестабильным коллективом, который может как разгромить даже самого грозного оппонента, так и провалиться во встрече с аутсайдером.

    Возможно, это связано с кадровыми проблемами мерсисайдцев, которым в условиях плотного графика приходится играть без двух основных центральных защитников.

    Допускаем, что на «Сент-Джеймс Парк» гости наберут три очка, вот только их победа вряд ли будет убедительной, тем более что «сороки» способны навязать борьбу на своем поле. Наш прогноз и ставка — «победа "Ньюкасла" с форой +1,5» за 2.05.

    Еще один вариант — «гости забьют» за 1.74. Оборона «Ливерпуля» в этом сезоне не впечатляет, так что Алиссону придется постараться, чтобы оставить свои ворота на замке. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бернли — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бенфика — Портимоненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч США U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ротерхэм Юнайтед — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  9.31
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020     Сборная России
  • Разобрались с США. Россия начала с победы МЧМ-2021
    • 11:11 26/12/2020
    «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 30 декабря 2020 года. Прогноз на «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры