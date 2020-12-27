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    Сколько голов забьют команды?

    «Денизлиспор» — «Анкарагюджю». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Суперлиги 27 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Денизлиспор» — «Анкарагюджю»
    Ялчын Кошукавак
    27 декабря состоится матч 15 тура турецкой Суперлиги между «Денизлиспором» и «Анкарагюджю». Место встречи — стадион «Денизли Ататюрк». Начало в 16:00 мск. Прогноз на «Денизлиспор» — «Анкарагюджю».
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    Футбол. Турция. Суперлига 27 Декабря 2020 года
    Денизлиспор
  • Турция. Суперлига
    •  Денизлиспор 16:00 Анкарагюджю Анкарагюджю
  • Турция. Суперлига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Денизлиспор»

    У хозяев после 13 туров 12 очков, которые позволяют занимать 17 место. К этой игре коллектив подходит с серией из двух побед.

    «Денизлиспор» в прошлых двух турах был сильнее «Аланияспора» (1:0) и «Эрзурума» (2:1). Ранее «петухи» не могли победить на протяжении 7 выступлений, в шести из которых они проиграли.

    Домашняя игровая форма коллектива оставляет желать лучшего — одна победа за 6 туров, 2 ничьи и 3 поражения.

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    Отметим, что домашние матчи команды проходят с небольшим количеством забитых голов. В 6 из 7 игр забивалось не более двух мячей.

    «Анкарагюджю»

    Гости идут еще ниже в турнирной таблице. Они имет 9 пунктов и занимают предпоследнюю 20 строчку.

    «Анкарагюджю» победил только дважды за 13 туров. Все две победы были одержаны в декабре — «Хатаяспор» (2:0) и «Коньяспор» (4:3).

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    • Следующим результатом для гостей была ничья с «Генчлербирлиги» (1:1). В последнем туре «Анкарагюджю» проиграл «Бешикташу» 0:1.

    В шести гостевых матчах Суперлиги этого сезона «желто-синие» ни разу не смогли выиграть — 4 поражения и 2 ничьи.

    Прогноз и ставка

    Котировки на эту игру такие: 2.17 предлагают на победу «Денизлиспора», 3.55 поставили на победу «Анкарагюджю» и за 3.20 выставили ничью.

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    Последняя игра между этими командами закончилась с результатом 1:0 в пользу вторых. В нынешним сезоне результативность домашних игр «Денизлиспора» небольшая, поэтому будем играть на этом.

    Мы прогнозируем меньше трех забитых голов в этом поединке. На исход тотал меньше 2.5 дают 1.78. 0

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