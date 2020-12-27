«Денизлиспор» — «Анкарагюджю». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Суперлиги 27 декабря 2020 года

27 декабря состоится матч 15 тура турецкой Суперлиги между «Денизлиспором» и «Анкарагюджю». Место встречи — стадион «Денизли Ататюрк». Начало в 16:00 мск. Прогноз на «Денизлиспор» — «Анкарагюджю».

«Денизлиспор»

У хозяев после 13 туров 12 очков, которые позволяют занимать 17 место. К этой игре коллектив подходит с серией из двух побед.

«Денизлиспор» в прошлых двух турах был сильнее «Аланияспора» (1:0) и «Эрзурума» (2:1). Ранее «петухи» не могли победить на протяжении 7 выступлений, в шести из которых они проиграли.

Домашняя игровая форма коллектива оставляет желать лучшего — одна победа за 6 туров, 2 ничьи и 3 поражения.

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Отметим, что домашние матчи команды проходят с небольшим количеством забитых голов. В 6 из 7 игр забивалось не более двух мячей.

«Анкарагюджю»

Гости идут еще ниже в турнирной таблице. Они имет 9 пунктов и занимают предпоследнюю 20 строчку.

«Анкарагюджю» победил только дважды за 13 туров. Все две победы были одержаны в декабре — «Хатаяспор» (2:0) и «Коньяспор» (4:3).

Следующим результатом для гостей была ничья с «Генчлербирлиги» (1:1). В последнем туре «Анкарагюджю» проиграл «Бешикташу» 0:1.

В шести гостевых матчах Суперлиги этого сезона «желто-синие» ни разу не смогли выиграть — 4 поражения и 2 ничьи.

Прогноз и ставка

Котировки на эту игру такие: 2.17 предлагают на победу «Денизлиспора», 3.55 поставили на победу «Анкарагюджю» и за 3.20 выставили ничью.

Последняя игра между этими командами закончилась с результатом 1:0 в пользу вторых. В нынешним сезоне результативность домашних игр «Денизлиспора» небольшая, поэтому будем играть на этом.

Мы прогнозируем меньше трех забитых голов в этом поединке. На исход тотал меньше 2.5 дают 1.78. 0