Франция
Хорватия
Франция
Турнирное положение: французы успешно выступили на групповом этапе Лиги наций.
«Трехцветные» смогли набрать 13 очков за шесть матчей, стали первыми в своей группе и вышли в четвертьфинал.
Франция — Хорватия: коэффициенты букмекеров
Французская национальная команда смогла забить 12 мячей, а пропустила всего шесть.
Последние матчи: в первой игре «синие» неожиданно уступили хорватам со счетом 0:2.
До этого в ноябре главная команда Франции смогла переиграть Италию (3:1) и сыграла вничью с Израилем (0:0).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Перед этим Франция смогла переиграть Бельгию (2:1) и Францию (4:1).
Не сыграют: все футболисты сборной Франции, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.
Состояние команды: подопечным Дидье Дешама будет крайне сложно пробиться в следующий раунд после поражения в первой игре. Французам необходимо бежать в атаку с первых же минут, поскольку отыгрывать целых два мяча, но при этом команда будет оголять тылы.
Несмотря ни на что, сборная Франции все равно будет фаворитом своей группы в квалификации чемпионата мира.
Хорватия
Турнирное положение: хорватская национальная команда с трудом, но все же смогла выйти из группы.
«Шашечные» смогли набрать всего восемь очков, заняли второе место в группе и шагнули в четвертьфинал.
Хорваты смогли забить восемь мячей, а пропустили столько же.
Последние матчи: в прошлой игре главная команда Хорватии переиграла Францию (2:0).
До этого в ноябре Хорватия сыграла вничью с Португалией (1:1) и проиграла Шотландии (0:1).
Перед этим «пламенные» поделили очки с Польшей (3:3) и выиграли у Шотландии (2:1).
Не сыграют: все футболисты сборной Хорватии, которые были вызваны, готовы к матчу.
Состояние команды: подопечные Златко Далича находятся в превосходной форме, что и доказали в первой игре команд.
Сейчас у сборной Хорватии есть отличный шанс, чтобы пройти в полуфинал Лиги наций. Что же касается ЧМ-2026, то хорваты, конечно, должны там быть и выйти на мировое первенство.
Статистика для ставок
- сборная Хорватии выиграла только 1 из последних 4 матчей
- сборная Франции проиграла только 1 из последних 6 матчей
- в первой игре Хорватия переиграла Францию со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.60, а победа Хорватии — в 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.
- 1.72Испания — Нидерланды: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.10Германия — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.85Грузия — Армения: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: Франции нужно бежать вперед, а Хорватия будет играть на контратаках, поэтому мы можем увидеть много голов.
Ставка: тотал больше 3 за 2.20.
Прогноз: французы должны побеждать в этой игре, однако проход в полуфинал под большим вопросом.
Ставка: победа Франции с форой-1,5 за 2.25.