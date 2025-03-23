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    Франция — Хорватия: Ставка и прогноз на Лигу наций 23 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Хорватия
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    Брэдли Барколя — нападающий сборной Франции
    23 марта в ответном матче 1/4 финала плей-офф дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Франция и Хорватия. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Франция — Хорватия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала 23 Марта 2025 года

    Франция

  • Париж
    •  Франция 22:45 Хорватия

    Хорватия

  • Загреб
    •

    Франция

    Турнирное положение: французы успешно выступили на групповом этапе Лиги наций.

    «Трехцветные» смогли набрать 13 очков за шесть матчей, стали первыми в своей группе и вышли в четвертьфинал.

    Франция — Хорватия: коэффициенты букмекеров

    Французская национальная команда смогла забить 12 мячей, а пропустила всего шесть.

    Последние матчи: в первой игре «синие» неожиданно уступили хорватам со счетом 0:2.

    До этого в ноябре главная команда Франции смогла переиграть Италию (3:1) и сыграла вничью с Израилем (0:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Перед этим Франция смогла переиграть Бельгию (2:1) и Францию (4:1).

    Не сыграют: все футболисты сборной Франции, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

    Состояние команды: подопечным Дидье Дешама будет крайне сложно пробиться в следующий раунд после поражения в первой игре. Французам необходимо бежать в атаку с первых же минут, поскольку отыгрывать целых два мяча, но при этом команда будет оголять тылы.

    Несмотря ни на что, сборная Франции все равно будет фаворитом своей группы в квалификации чемпионата мира.

    Хорватия

    Турнирное положение: хорватская национальная команда с трудом, но все же смогла выйти из группы.

    «Шашечные» смогли набрать всего восемь очков, заняли второе место в группе и шагнули в четвертьфинал.

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    • Хорваты смогли забить восемь мячей, а пропустили столько же.

    Последние матчи: в прошлой игре главная команда Хорватии переиграла Францию (2:0).

    До этого в ноябре Хорватия сыграла вничью с Португалией (1:1) и проиграла Шотландии (0:1).

    Перед этим «пламенные» поделили очки с Польшей (3:3) и выиграли у Шотландии (2:1).

    Не сыграют: все футболисты сборной Хорватии, которые были вызваны, готовы к матчу.

    Состояние команды: подопечные Златко Далича находятся в превосходной форме, что и доказали в первой игре команд.

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    Сейчас у сборной Хорватии есть отличный шанс, чтобы пройти в полуфинал Лиги наций. Что же касается ЧМ-2026, то хорваты, конечно, должны там быть и выйти на мировое первенство.

    Статистика для ставок

    • сборная Хорватии выиграла только 1 из последних 4 матчей

    • сборная Франции проиграла только 1 из последних 6 матчей

    • в первой игре Хорватия переиграла Францию со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.60, а победа Хорватии — в 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: Франции нужно бежать вперед, а Хорватия будет играть на контратаках, поэтому мы можем увидеть много голов.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.20.

    Прогноз: французы должны побеждать в этой игре, однако проход в полуфинал под большим вопросом.

    Ставка: победа Франции с форой-1,5 за 2.25.

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