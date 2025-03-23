НХЛ. «Вашингтон» победил «Флориду», «Нэшвилл» выиграл у «Торонто»

За океаном прошел ряд матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Сент-Луис» — «Чикаго» — 4:1

Алексей Торопченко смог отметиться голом и ассистом. Илья Михеев также забросил шайбу.

«Сент-Луис» занимает восьмое место в Западной конференции, «Чикаго» — 15-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Чикаго» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) Голы: Томас — 18 (Холлоуэй, Кайру), 35:13 — 1:0. Торопченко — 4 (Факса, Уокер), 37:20 — 2:0. Михеев — 16 (мен.), 39:06 — 2:1. Уокер — 8 (Торопченко, Фолк), 41:12 — 3:1. Болдюк — 14 (Броберг, Шенн), 47:43 — 4:1Вратари: Хофер — СодерблумШтраф: 10 — 24Броски: 25 (5+13+7) — 27 (6+13+8)Наши: Торопченко (12.30/3/+2) — Михеев (17.37/4/0)

Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхокс | 22.03.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Лос-Анджелес» — «Каролина» — 7:2

Андрей Кузьменко и Дмитрий Орлов смогли отметиться голами в этой игре.

«Лос-Анджелес» занимает пятое место в Западной конференции, «Каролина» — вторая.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Каролина» — 7:2 (3:0, 3:1, 1:1) Голы: Кемпе — 29 (Хелениус, Жанно), 3:03 — 1:0. Копитар — 17 (бол., Кузьменко, Даути), 14:39 — 2:0. Кузьменко — 7 (Копитар), 19:55 — 3:0. Мур — 15 (Дано, Фогеле), 25:58 — 4:0. Жанно — 6 (Тюркотт, Даути), 26:49 — 5:0. Байфилд — 18 (Фиала), 28:41 — 6:0. Орлов — 5 (Чатфилд, Стэнковен), 34:17 — 6:1. Фиала — 26 (Лафферье, Байфилд), 58:03 — 7:1. Янковски — 9 (Робинсон, Морроу), 58:11 — 7:2Вратари: Риттих — КочетковШтраф: 6 — 6Броски: 25 (6+7+12) — 36 (13+12+11)Наши: Гавриков (21.54/0/+1), Кузьменко (13.57/1/+2) — Орлов (20.45/3/0)

Лос-Анджелес Кингз — Каролина Харрикейнз | 22.03.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Айлендерс» — «Калгари» — 3:4 ОТ

Максим Цыплаков сделал две результативные передачи.

У «Айлендерс» 73 очка и 10-е место в Восточной конференции, «Калгари» — девятый на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Калгари» — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) Голы: Коронато — 20 (Юбердо), 0:36 — 0:1. Хорват — 24 (Деанджело, Хольмстрем), 10:46 — 1:1. Гаткомб — 5 (Цыплаков, Добсон), 17:41 — 2:1. Коронато — 21 (Юбердо, Андерссон), 26:03 — 2:2. Маклин — 4 (Цыплаков, Добсон), 57:09 — 3:2. Юбердо — 27 (Андерссон, Бол), 57:38 — 3:3. Кадри — 26 (Андерссон), 63:53 — 3:4Вратари: Хегберг — ВладаржШтраф: 4 — 2Броски: 29 (11+6+9+3) — 35 (13+13+7+2)Наши: Романов (23.04/0/+1), Цыплаков (11.35/2/+2) — Мироманов (19.32/4/-1)

Нью-Йорк Айлендерс — Калгари Флэймз | 22.03.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Вашингтон» — «Флорида» — 6:3

Александр Овечкин в этой игре отметился двумя результативными передачами

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции, «Флорида» — на четвертой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Флорида» — 6:3 (3:3, 3:0, 0:0) Голы: Макмайкл — 25 (Уилсон), 3:15 — 1:0. Беннетт — 23 (Самоскевич, Форслинг), 6:35 — 1:1. Карлсон — 5 (Макмайкл, Дюбуа), 12:24 — 2:1. Джонс — 8 (Беннетт, Родригес), 13:56 — 2:2. Бовилье — 14 (Сандин, ван Римсдайк), 14:56 — 3:2. Гаджович — 4 (Штурм), 15:27 — 3:3. Уилсон — 31 (Рой, Фехервари), 20:07 — 4:3. Строум — 23 (Овечкин, Протас), 20:59 — 5:3. Манджапане — 13 (Овечкин, Фехервари), 25:57 — 6:3Вратари: Томпсон — ВанечекШтраф: 8 — 6Броски: 31 (15+9+7) — 36 (9+13+14)Наши: Овечкин (20.04/5/0) — —

Вашингтон Кэпиталз — Флорида Пантерз | 23.03.2025 | Регулярный чемпионат | Запись матча

«Юта» — «Тампа-Бэй» — 6:4

Никита Кучеров сделал результативную передачу, Михаил Сергачев завершил встречу с показателем полезности «+3».

«Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции, «Юта» — на 11-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Юта» — «Тампа-Бэй» — 6:4 (2:1, 2:2, 2:1) Голы: Доан — 5 (Макбэйн, Крауз), 6:42 — 1:0. Кули — 20 (Кессельринг, Шмальц), 17:42 — 2:0. Пойнт — 33 (бол., Гюнцель, Бьоркстранд), 18:49 — 2:1. Чирелли — 24 (Хагель, Кучеров), 25:22 — 2:2. Керфут — 9 (Стенлунд, Марино), 25:58 — 3:2. Гюнцель — 34 (Пербикс, Гурд), 37:23 — 3:3. Кули — 21 (Марино, Шмальц), 37:53 — 4:3. Шмальц — 17 (Кули, Келлер), 41:10 — 5:3. Пойнт — 34 (Макдона, Гюнцель), 42:54 — 5:4. Керфут — 10 (мен., п.в.), 59:03 — 6:4Вратари: Веймелка — ХалверсонШтраф: 11 — 7Броски: 25 (9+7+9) — 26 (5+13+8)Наши: Сергачев (22.43/1/+3) — Кучеров (21.09/6/-1)

Юта — Тампа-Бэй Лайтнинг | 23.03.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Нэшвилл» — «Торонто» — 5:2

Федор Свечков сделал две результативные передачи.

«Нэшвилл» занимает 14-е место в Западной конференции, «Торонто» — на третьей строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Торонто» — 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) Голы: Таварес — 30 (бол., Марнер, Мэттьюс), 9:16 — 0:1. Марнер — 22 (Мэттьюс), 13:05 — 0:2. Бантинг — 15 (бол., Свечков, Евангелиста), 21:39 — 1:2. Беллоуз — 2 (Смит, Свечков), 29:15 — 2:2. Форсберг — 26 (Евангелиста, Бланкенбург), 39:13 — 3:2. Евангелиста — 7 (Форсберг), 50:17 — 4:2. Форсберг — 27 (п.в., Стэстни, Маккэррон), 59:23 — 5:2Вратари: Сарос — УоллШтраф: 6 — 6Броски: 32 (6+13+13) — 26 (12+5+9)Наши: Свечков (11.23/0/0) — —

Нэшвилл Предаторз — Торонто Мейпл Лифс | 23.03.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Нью-Джерси» — «Оттава» — 2:3

«Нью-Джерси» занимает шестое место в Восточной конференции, «Оттава» — седьмая.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Оттава» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) Голы: Ткачак — 28 (Сандерсон, Штюцле), 24:05 — 0:1. Батерсон — 20 (Козенс, Хэмоник), 24:38 — 0:2. Хишир — 30 (бол., Братт, Л. Хьюз), 27:13 — 1:2. Перрон — 6 (бол., Жиру, Грейг), 28:44 — 1:3. Хаула — 8 (Л. Хьюз, Гласс), 59:37 — 2:3Вратари: Аллен — УлльмаркШтраф: 6 — 6Броски: 27 (6+6+15) — 19 (7+8+4)Наши: — — Зуб (23.35/0/0)

Нью-Джерси Девилз — Оттава Сенаторз | 23.03.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Монреаль» — «Колорадо» — 4:5 Б

Валерий Ничушкин отметился результативной передачей

«Колорадо» идет на четвертом месте в Западной конференции, «Монреаль» — восьмой на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Колорадо» — 4:5 Б (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 0:1) Голы: Малински — 3 (Кивиранта, Колтон), 7:35 — 0:1. Линдгрен — 4 (Нельсон, Лехконен), 10:09 — 0:2. Нечас — 24 (бол., Друэн, Ничушкин), 25:24 — 0:3. Слафковски — 15 (Штрабл, Сузуки), 25:51 — 1:3. Нельсон — 23 (Тэйвз), 43:58 — 1:4. Рой — 2 (Ньюхук, Лайне), 49:24 — 2:4. Слафковски — 16 (Каррье), 49:54 — 3:4. Дворак — 9 (Галлахер), 53:32 — 4:4Победный буллит: НельсонВратари: Монтембо — БлэквудШтраф: 13 — 17Броски: 29 (6+10+12+1) — 37 (16+7+7+7)Наши: — — Ничушкин (24.09/3/-2)

Монреаль Канадиенс — Колорадо Эвеланш | 23.03.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Вегас» — «Детройт» — 6:3

Иван Барбашев сделал две результативные передачи.

«Вегас» занимает третье место в Западной конференции, «Детройт» — 12-й на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Детройт» — 6:3 (3:1, 2:1, 1:1) Голы: Раймонд — 24 (бол., Ларкин, Кейн), 4:47 — 0:1. Гертл — 28 (бол., Стоун, Айкел), 11:47 — 1:1. Гертл — 29 (Макнэбб, Корчак), 16:32 — 2:1. Руа — 10 (Барбашев, Айкел), 19:57 — 3:1. Кейн — 18 (бол., Зайдер, Ларкин), 21:49 — 3:2. Стоун — 18 (Пьетранджело, Хэнифин), 27:07 — 4:2. Гертл — 30 (бол., Стоун, Айкел), 28:02 — 5:2. Дебринкэт — 32 (Кейн, Эдвинссон), 49:36 — 5:3. Айкел — 22 (п.в., Барбашев), 57:59 — 6:3Вратари: Хилл — ТэлботШтраф: 14 — 14Броски: 35 (16+8+11) — 31 (13+9+9)Наши: Барбашев (15.25/2/+3), Дорофеев (15.54/3/0) — Тарасенко (16.14/2/-3)

Вегас Голден Найтс — Детройт Ред Уингз | 23.03.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Эдмонтон» — «Сиэтл» — 5:4

«Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции, «Сиэтл» — 13-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Сиэтл» — 5:4 (1:1, 3:1, 1:2) Голы: Хенрик — 9 (бол., Экхольм, Нерс), 14:30 — 1:0. Какко — 12 (бол., Бенайерс, Нюман), 15:49 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 18 (Капанен, Нерс), 23:48 — 2:1. Какко — 13 (Нюман), 27:01 — 2:2. Дж. Скиннер — 14 (К. Браун, Экхольм), 32:31 — 3:2. Нюджент-Хопкинс — 19 (бол., Хаймэн, Бушар), 38:11 — 4:2. Бураковски — 7 (Маккэн), 45:57 — 4:3. Нюджент-Хопкинс — 20 (мен., п.в., Уолман), 57:43 — 5:3. Шварц — 20 (бол., Маккэн, Данн), 57:57 — 5:4Вратари: С. Скиннер — ДаккордШтраф: 6 — 10Броски: 29 (10+10+9) — 31 (11+9+11)Наши: Подколзин (15.16/0/0) — —

Эдмонтон Ойлерз — Сиэтл Кракен | 23.03.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Сан-Хосе» — «Бостон» — 3:1

«Сан-Хосе» занимает последнее место в таблице Западной конференции. «Бостон» — на 13-й строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Бостон» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Эклунд — 16 (Селебрини, Каньони), 22:13 — 1:0. Миттельштадт — 13 (Кепке), 36:50 — 1:1. Карлссон — 1 (Смит, Селебрини), 56:37 — 2:1. Гудроу — 5 (п.в., Эклунд, Карлссон), 59:10 — 3:1Вратари: Георгиев — КорписалоШтраф: 9 — 9Броски: 22 (7+9+6) — 23 (7+8+8)Наши: Коваленко (11.35/1/0), Мухамадуллин (24.35/1/0) — Задоров (23.22/1/-1), Хуснутдинов (13.50/0/0)