Пиастри стал победителем Гран-при Китая

Пилотвыиграл Гран-при Китая.

На второй позиции финишировал его партнер по команде Ландо Норрис. Третьим стал пилот «Мерседес» Джордж Расселл.

Отметим, что Макс Ферстаппен финишировал четвертым, а Льюис Хэмилтон — шестым.