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  • 12:03
    • Пиастри стал победителем Гран-при Китая
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    Пиастри стал победителем Гран-при Китая

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Макларен» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Китая.

    Оскар Пиастри
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    Оскар Пиастри

    На второй позиции финишировал его партнер по команде Ландо Норрис. Третьим стал пилот «Мерседес» Джордж Расселл.

    Отметим, что Макс Ферстаппен финишировал четвертым, а Льюис Хэмилтон — шестым.

    Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:
    • 1. Оскар Пиастри («Макларен») — 56 кругов.
    • 2. Ландо Норрис («Макларен») +9.748.
    • 3. Джордж Расселл («Мерседес») +11.097.
    • 4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.656.
    • 5. Шарль Леклер («Феррари») +23.211.
    • 6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.381.
    • 7. Эстебан Окон («Хаас») +49.969.
    • 8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +53.748.
    • 9. Александер Албон («Уильямс») +56.321.
    • 10. Оливер Берман («Хаас») +1:01.303.
    • 11. Пьер Гасли («Альпин») +1:07.195.
    • 12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:10.204.
    • 13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:16.387.
    • 14. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1:18.875.
    • 15. Джек Дуэн («Альпин») +1:28.401.
    • 16. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1:21.147
    • 17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.
    • 18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.
    • 19. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1 круг.
    • 20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.

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