Пиастри стал победителем Гран-при Китая

Оскар Пиастри Фото: globallookpress.com
На второй позиции финишировал его партнер по команде Ландо Норрис. Третьим стал пилот «Мерседес» Джордж Расселл.
Отметим, что Макс Ферстаппен финишировал четвертым, а Льюис Хэмилтон — шестым.
Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:
- 1. Оскар Пиастри («Макларен») — 56 кругов.
- 2. Ландо Норрис («Макларен») +9.748.
- 3. Джордж Расселл («Мерседес») +11.097.
- 4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.656.
- 5. Шарль Леклер («Феррари») +23.211.
- 6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.381.
- 7. Эстебан Окон («Хаас») +49.969.
- 8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +53.748.
- 9. Александер Албон («Уильямс») +56.321.
- 10. Оливер Берман («Хаас») +1:01.303.
- 11. Пьер Гасли («Альпин») +1:07.195.
- 12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:10.204.
- 13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:16.387.
- 14. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1:18.875.
- 15. Джек Дуэн («Альпин») +1:28.401.
- 16. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1:21.147
- 17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.
- 18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.
- 19. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1 круг.
- 20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.