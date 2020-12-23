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    «Верона» подпортит нервы «Интеру»?

    «Верона» — «Интер». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч Серии А 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Интер»
    Ашраф Хакими
    В 14 туре чемпионата Италии «Верона» будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Маркантонио Бентегоди» 23 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Верона» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Декабря 2020 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 20:30 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
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    «Верона»

    После 13 туров итальянского первенства команда из одноименного города имеет 20 очков на счету. В таблице Серии А она находится на девятом месте и отстает от зоны ЛЕ на 3 пункта.

    В конце осени «Верона» сыграла с «Кальяри» в Кубке Италии. На стадии 1/16 желто-синие уступили соперникам, пропустив решающий гол в компенсированное время (1:2).

    После вылета из Кубка подопечные Ивана Юрича хлопнули «Аталанту» в Серии А (2:0), а затем была ничья с «Кальяри» (1:1) и победа над «Лацио» на «Олимпико» (2:1).

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    Далее «Верона» у себя дома принимала «Сампдорию». В родных стенах «мастифы» потерпели поражение (1:2). В последнем туре команда Юрича скатала ничью с «Фиорентиной» (1:1).

    «Интер»

    В своих 13 матчах итальянского первенства миланский коллектив набрал 30 баллов, благодаря чему в таблице он находится на втором месте и отстает от «Милана» на 1 очко.

    В серии А «Интер», в отличие от Лиги чемпионов, сейчас идет уверенно. Команда Антонио Конте выигрывает в чемпионате уже шесть туров кряду. Достойная серия «нерадзурри» началась с победы над «Торино» (4:2).

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    • После этого черно-синие раскатали «Сассуоло» (3:0), обыграли «Болонью» (3:1), а также одержали верх над «Кальяри» (3:1), «Наполи» (1:0) и «Специей» (2:1).

    В еврокубках «Интер» облажался и занял в квартете B последнее место, набрав всего 6 очков. В решающем поединке команда Антонио Конте не смогла победить «Шахтер» (0:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вероны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.70, на ничью — 4.20, а на победу «Интера» — 1.63.

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    В каждом поединке обе команды решают локальные задачи. «Верона» бьется с тяжеловесами за еврокубковую зону, а «Интер» активно сражается за лидерство.

    От очной встречи 3 балла хотели бы заполучить две стороны, отчего результативность станет только выше. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.70. 0

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    «Верона» — «Интер». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч Серии А 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Верона» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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