«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.73 на матч АПЛ 20 декабря 2020 года

В 14 туре английской Премьер-лиги «Брайтон» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Амекс» 20 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Юнайтед».

«Брайтон»

После 13 туров чемпионата Англии эта команда занимает 16 место в таблице с 11 очками в активе. От клубов из красной зоны «Альбион» пока находится на расстоянии двух баллов.

Последний раз «Брайтон» брал 3 очка в матче относительно недавно. В девятом туре «чайки» в Бирмингеме сразились с «Астон Виллой». В непростой встрече гости смогли удержать победу (2:1).

После того поединка команда Грэма Поттера вышла на поле еще четыре раза. В двух матчах она сыграла вничью, а еще пару раз она осталась с нулем. В десятом туре «Альбион» сумел дома отобрать баллы у «Ливерпуля» (1:1).

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А в первых декабрьских матчах «Брайтон» потерпел поражения от «Саутгемптона» (1:2) и «Лестера» (0:3). В последнем на сегодняшний день поединке «чайки» скатали ничью с «Фулхэмом» (0:0).

«Шеффилд Юнайтед»

Команда, представляющая в Премьер-лиге Шеффилд, провела худший отрезок за всю историю чемпионата. За 13 матчей она заработала всего 1 очко, из-за чего застряла на самом дне таблицы.

Тот единственный зачетный балл прилетел в копилку «Шеффилд Юнайтед» еще в пятом туре. Тогда «клинки» на своем поле спасли ничью в противостоянии с «Фулхэмом» (1:1).

После встречи с лондонским клубом «Шеффилд» проиграл 8 матчей кряду. Начал свой путь к антирекорду «Юнайтед» в битвах с большими командами. В трех встречах подопечные Криса Уайлдера уступили «Ливерпулю» (1:2), «Манчестер Сити» (0:1) и «Челси» (1:4).

А в следующих пяти поединках «Шеффилд Юнайтед» потерпел поражения от «Вест Хэма» (0:1), «Вест Бромвича» (0,1), «Лестера» (1:2), «Саутгемптона» (0:3) и «МЮ» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Брайтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.73, на ничью — 3.80, а на победу «Шеффилд Юнайтед» — 5.40.

«Брайтон» сейчас далек от идеальной формы. Команда плетется в нижней части таблицы и находится рядом с зоной вылета.

Но даже в таком состоянии «чайки» могут брать 3 очка в игре с разбитым «Шеффилдом», который пока не представляет, как ему исправить ситуацию. Наши прогноз и ставка — победа «Брайтона» с коэффициентом 1.73. 0