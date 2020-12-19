«Норвич» — «Кардифф». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.85 на матч английского Чемпионшипа 19 декабря 2020 года

В рамках 20-го тура розыгрыша первого английского дивизиона «Норвич» сыграет дома с «Кардиффом». Встреча, которая пройдет 19 декабря на стадионе «Карроу Роуд», начнется в 15:30 по мск. Прогноз на «Норвич» — «Кардифф».

«Норвич»

«Норвич Сити», покинувший по итогам прошлого сезона АПЛ, в этом розыгрыше Чемпионшипа после 19 туров лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 40 баллом, опережая вторую строку на три очка.

На данный момент у «канареек» 4-матчевая победная серия, где все виктории были добыты с одинаковым счетом по 2:1. Так начали они этот удачный период с домашнего выигрыша над «Шеффилд Уэнсдей».

Затем также в родных стенах они повергли «Ноттенгем», после чего поочередно на выезде одолели крепкие «Блэкберн» и «Рединг».

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В родных стенах в текущем первенстве «Норвич» добился пяти победных результатов, трижды сыграл вничью и в одной встрече был повержен, разница мячей — 11:7.

«Кардифф»

«Кардифф» перед стартом 19 тура Чемпионшипа разместился на 10 месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф всего на три очка.

«Синие птицы» за последние шесть проведенных встреч первенства смогли победить в пяти из них при одном поражении, которое было тур тому назад дома от «Суонси» (0:2).

После чего валлийцы в родных стенах переиграли «Бирмингем» со счетом 3:2. В четырех других победных играх они трижды смогли сохранить свои ворота на замке.

Гостевая статистика «Кардиффа» в этом первенстве выглядит следующим образом: четыре виктории, три ничьи, два поражения. Разница забитых и пропущенных в этих матчах составляет 10:7.

Последний раз эти команды играли в 2018 году. И тогда в рамках Кубка лиги «Норвич» в гостях обыграл «Кардифф» со счетом 3:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Норвича» — 2.04, победа «Кардиффа» — 3.66, ничья — 3.70.

Валлийцы набрали неплохой ход и вполне могут отобрать очки у лидера первенства. Ставим в этой игре на Х2. 0