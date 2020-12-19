«Норвич» — «Кардифф». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.85 на матч английского Чемпионшипа 19 декабря 2020 года

«Норвич»
«Норвич Сити», покинувший по итогам прошлого сезона АПЛ, в этом розыгрыше Чемпионшипа после 19 туров лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 40 баллом, опережая вторую строку на три очка.
На данный момент у «канареек» 4-матчевая победная серия, где все виктории были добыты с одинаковым счетом по 2:1. Так начали они этот удачный период с домашнего выигрыша над «Шеффилд Уэнсдей».
Затем также в родных стенах они повергли «Ноттенгем», после чего поочередно на выезде одолели крепкие «Блэкберн» и «Рединг».
В родных стенах в текущем первенстве «Норвич» добился пяти победных результатов, трижды сыграл вничью и в одной встрече был повержен, разница мячей — 11:7.
«Кардифф»
«Кардифф» перед стартом 19 тура Чемпионшипа разместился на 10 месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф всего на три очка.
«Синие птицы» за последние шесть проведенных встреч первенства смогли победить в пяти из них при одном поражении, которое было тур тому назад дома от «Суонси» (0:2).
После чего валлийцы в родных стенах переиграли «Бирмингем» со счетом 3:2. В четырех других победных играх они трижды смогли сохранить свои ворота на замке.
Гостевая статистика «Кардиффа» в этом первенстве выглядит следующим образом: четыре виктории, три ничьи, два поражения. Разница забитых и пропущенных в этих матчах составляет 10:7.
Последний раз эти команды играли в 2018 году. И тогда в рамках Кубка лиги «Норвич» в гостях обыграл «Кардифф» со счетом 3:1.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Норвича» — 2.04, победа «Кардиффа» — 3.66, ничья — 3.70.
Валлийцы набрали неплохой ход и вполне могут отобрать очки у лидера первенства. Ставим в этой игре на Х2. 0