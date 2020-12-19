«Марсель» — «Реймс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.78 на матч чемпионата Франции 19 декабря 2020 года

В 16 туре французской Лиги 1 «Марсель» будет принимать «Реймс». Игра пройдет на стадионе «Велодром» 19 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Реймс».

«Марсель»

Приняв участие в 13 поединках Лиги 1, команда из одноименного города заработала 27 очков. В таблице первенства она находится на четвертом месте и имеет пару игр в запасе.

Совсем недавно «Марсель» сумел провести солидный отрезок из шести побед в чемпионате кряду. Началась эта серия во второй половине октября. Тогда «южане» обыграли «Бордо» (3:1) и «Лорьян» (1:0).

Затем команда Андре Виллаша-Боаша взяла верх над «Страсбуром» (1:0), «Нантом» (3:1), «Нимом» (2:0) и «Монако» (2:1). А прервалась победная полоса в 15-м туре. На «Роазон Парк» «провансальцы» уступили «Ренну» (1:2).

Все прогнозы на Лигу 1

В отличие от чемпионата, в еврокубках «Марсель» полностью провалился. В группе C коллектив Виллаша-Боаша занял последнее место с тремя баллами.

«Реймс»

Команда из одноименного города сыграла на 2 матча больше. В 15 поединках она заработала 13 очков и расположилась недалеко от красной зоны на 17 месте. А от 18 позиции ее отделяют 2 балла.

Впервые победить «Реймсу» удалось только в восьмом туре. В том матче красно-белые разгромили «Монпелье» (4:0). Развить свой успех команда смогла и в следующем поединке, обыграв «Страсбур» (2:1).

А затем подопечные Давида Гийона устроили голевую рубку с «Лансом», в которой стороны так и не выявили сильнейшего (4:4). В последних матчах осени «Реймс» проиграл «Ниму» (0:1) и «Лиону» (0:3).

В первой декабрьской встрече красно-белые разошлись миром с «Ниццей» (0:0), а в 14-м туре было поражение от «Бреста» (1:2). Среди недели «Реймс» дома обыграл «Нант» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Марселя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.78, на ничью — 3.82, а на победу «Реймса» — 4.90.

В последних трех поединках на «Велодроме» команда Андре Виллаша-Боаша только выигрывала. В каждом матче «южане» забивали минимум 2 гола.

Никаких проблем хозяевам не должен доставить и «Реймс», который играет удачно только по большим праздникам. Наши прогноз и ставка — победа «Марселя» с коэффициентом 1.78. 0